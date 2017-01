Bascutele - intre eleganta si utilitate

Nu poti fi o fashionista in adevaratul sens al cuvantului daca nu ai acasa o bascuta retro.

Ca e iarna, ca e toamna sau ca e primavara, basca nu ar trebui sa lipseasca de pe capul tau. Este o completare a outfit-ului de care ai nevoie.

Bascutele se afla intre eleganta si utilitate. Le purtam atunci cand ne simtim frumoase si feminine (spune asta pentru ca, recunoaste, nu in fiecare zi ne trezim cu acest sentiment), atunci cand ne-am pregatit un outfit elegant si suntem gata sa cucerim lumea.

Bereta rosie: 90,30 lei; Basca de lana: 79,90 lei; Basca: 79,90 lei

In acelasi timp, le purtam pentru ca ne protejeaza capul. Iti recomand sa le porti iarna doar atunci cand nu te deplasezi cu mijloacele de transport in comun, pentru ca nu iti vor acoperi urechile si s-ar putea sa nu te mai bucuri atat de tare de soarele cu dinti.

Purtam basca cu rochii in clos, rochii bodycon si tunici, cu fuste midi sau cu pliuri, helanci si pulovere pe gat, camasi, bluze cu umerii goi, paltoane si cardigane.

Secretul este ca bascutele sunt bune de purtat in orice moment al zilei, dar si la evenimente importante.

Basca mustar: 49,90 lei; Basca alba: 11,99 lei; Basca de blana: 44,99 lei

Un alt aspect extrem de important este ca o bascuta ne ajuta intr-o zi in care parul refuza sa ne faca pe plac. Fie ca nu am apucat sa ne spalam pe cap, fie ca nu avem timp sa ne aranjam parul sau pur si simplu nu vrea sa se aseze, rezolvarea o gasim in acoperirea capului cu o palarie, o sapca sau o basca.

Poti alege intre cele de blana, cu mot, crosetate sau elegante - modelele de pe vremea parintilor nostri.

