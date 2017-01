Manusi groase imblanite care sa te protejeze de frig

Nu neglija pielea mainilor pe timp de iarna! Protejeza-le cu crema hidratanta si cu cele mai calduroase perechi de manusi.

Imi aduc aminte ca matusa mea ma bata mereu la cap sa ma dau cu crema pe maini pentru ca am pielea foarte uscata. “Cum o sa-si doreasca un baiat sa te tina de mana daca ai pielea atat de aspra?!”, imi striga ea.

In prezent, mainile au parte de toata atentia mea. Nu de teama ca nu o sa vrea nimeni sa ma tina de mana (desi mi-a ramas intiparita in minte treaba asta), ci pentru ca uneori simt ca ma sufoc cand mi le simt atat de uscate.

Pe timp de iarna, am de doua ori mai multa atentie la pielea mea. Daca pana in urma cu cativa ani nu voiam sa aud sub nicio forma de manusi, preferam sa-mi tin mainile in buzunare, azi, acestea sunt prietenele la care apelez cu incredere in sezonul rece.

Preferatele mele sunt, bineinteles, modelele imblanite. Simt ca nu as avea cum altfel sa ma incalzesc daca nu intr-o pereche de manusi tricotata si imblanita. Nici nu imi pasa ca ma impiedica sa tastez pe telefon atata timp cat stiu ca se pastreaza o temperatura care imi da voie sa imi misc degetele si nu imi distruge pielea.

Cel mai mare soc legat de maini inghetate l-am avut cand mi-am vazut un fost prieten sangerand de frig. Sincer, nici nu credeam ca este posibil asa ceva. Si pentru ce? Atata timp cat exista manusi calduroase, elegante, finute, accesibile la pret, care nu stiu altceva sa faca decat un bine mainilor noastre.

