Accesorii utile pentru a-ti proteja urechile de frig

Daca este ceva ce ma deranjeaza cel mai tare atunci cand sunt -5 grade afara, acestea sunt urechile inghetate. Stiu ca frigul vine de la picioare, dar in cazul meu frigul vine de la urechi.

De aceea caut intotdeauna sa am urechile acoperite. Incep sa port gluga pe cap cam de la sfarsitul lunii octombrie si nu o mai dau jos pana in martie. Nici macar atunci cand soarele isi arata dintii si incearca sa ne amageasca cu un grad in plus.

In toiul iernii, insa, nu ies din casa fara celebrele “urechi calduroase”. Am avut din toate modelele, de la cele mai subtiri la cele mai groase.

Preferatele mele raman cele extrem de pufoase din blanita artificiala.

Aparatoare albe: 25 lei; Aparatoare cu lana: 199,99 lei

Cu riscul de a nu mai auzi nimic in jurul meu, accesoriile pentru urechi imblanite sunt cele care imi asigura tot confortul de care am nevoie si care se potrivesc oricarui stil. Imi ofera libertatea de a ma imbraca si cu geaca si blugi, dar si cu palton si rochie.

De cealalta parte stau bentitele tricotate, bentitele tip turban. Sunt si ele foarte calduroase si iti protejeaza mai mult decat urechile.

Unele dintre voi s-ar putea sa le prefere pe acestea, fiind mult mai stabile pe cap.

Bandana: 41,30 lei; Bentita cu piatra: 103 lei

Oricare ar fi alegerea ta, asigura-te ca beneficiezi de tot confortul pe timp de iarna. Am trecut de varsta la care nu purtam caciuli sau geci lungi pentru ca nu aratam bine si ne voiam “fudule”, acum suntem la varsta la care constientizam cat este de importanta sanatatea si ca o caciula sau o bentita pot completa armonios un outfit.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com