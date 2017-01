Hainele in dungi - din nou in tendinte

Pantaloni cu dungi verticale, rochii si bluze cu dungi orizontale… tine-le la vedere in dulap si poarta-le cu incredere in orice sezon!

Trebuie sa recunosc ca, desi ma dau in vant dupa hainele in dungi, in colectia mea nu se regasesc atat de multe pe cat mi-as dori. Am avut o perioada, tin minte ca era primavara-vara, cand nu ma scotea nimeni din bluzele si camasile cu dungi orizontale.

Si daca ma intrebi cu ce sunt imbracata acum, raspunsul meu este: camasa lunga, albastra, cu dungi verticale albe. Well… se pare ca perioada mea cu dungile rezista si in ziua de azi.

Pulover gri cu alb: 149 lei; Camasa lunga: 259 lei

Pe langa faptul ca, as putea spune, dungile ma reprezinta (am azuti-o chiar si de la o prietena), le aleg in orice moment pentru ca ma ajuta sa imi pun altfel in valoare silueta. Mai exact, se spune despre dungile orizontale ca… “ingrasa”. Sau ca ofera iluzia de bust mare acolo unde nu este. Nu stiu daca e doar in capul meu sau chiar este un adevar, dar si eu vad imbunatatiri cand ma uit in oglinda si port un top cu dungi orizontale.

Daca pana nu demult incercasem doar bluzele si camasile cu model in dungi, de mai bine de un an de zile am prins drag si de pantalonii cu dungi verticale (iar pentru casa am o pereche de pantaloni cu dungi orizontale multicolore).

Pantaloni Pepe Jeans: 99 lei; Blugi gri cu crem: 119,99 lei

Acest tip de pantaloni pot fi adaptati atat stilului casual, cat si celui elegant. Bluza aleasa face diferenta. Combina pantalonii in dungi verticale cu un top din material fin si pantofi stiletto si vei obtine o tinuta office/eleganta. Daca vei combina aceeasi pereche de pantaloni cu un maiou sau un tricou oversized, vei obtine un outfit casual/lejer.

Pastrez in dulap si o rochie bodycon, care pur si simplu ma fascineaza pentru modul in care imi pune in valoare trupul.

Fusta: 209 lei; Rochie: 539,99 lei

Eu iti zic sa nu te opresti aici! Alege sa porti chiar si pantofi in dungi, palarii, trenciuri si sacouri. O geanta cu dungi are puterea de a scoate o tinuta simpla din banal.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com