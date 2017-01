Ce modele de skinny jeans purtam in 2017

Skinny jeans… pantaloni care nu se demodeaza si care se adapteaza oricarui stil. Am ales cateva modele cu care iti poti reimprospata garderoba pentru anul 2017.

Ti-am spus vreodata cat de mult ma obsedeaza blugii? Cum i-as purta in orice moment al zilei, indiferent de situatie, si cum prind drag de cate o pereche pe care o port 5 zile din 7…

Poate-s nebuna, dar nimic nu imi da mai multa incredere in mine si nimic nu ma face sa ma simt mai sexy decat o pereche de blugi… neaparat skinny. Si, da, ii port si vara la 35 de grade (macar cat rezist).

Celebrii skinny jeans sunt usor de combinat si de adaptat, probabil de aceea sunt indragiti de toate femeile. Ii purtam cu balerini, sandale, pantofi cu toc, botine, ghete, cizme, adidasi, tenisi si bocanci. Mie imi place cel mai mult cum sunt pusi in valoare de pantofii stiletto, sandalele cu toc inalt si adidasi/tenisi.

Levi's: 269 lei; Blugi decolorati: 169 lei; Blugi bleu: 219 lei; Blugi albastri: 229 lei

Blugii skinny nu se demodeaza, iar daca 2016 a fost anul blugilor rupti, in 2017 moda ramane aceeasi. Se vor purta aceleasi modele prespalate si cu aspect deteriorat, modelele cu talie inalta si cu detalii aplicate.

Astea pentru zilele de weekend sau iesirile in oras, cand nu suntem nevoie sa ne luam atitudinea de femei serioase.

Blugi rupti: 181,30 lei; Blugi in doua culori: 159 lei

Cand vine vorba de un outfit office, poti conta pe blugii skinny negri, gri sau albastru inchis. Evita-i pe cei rupti! Poarta-i cu pantofi stiletto, bluza din material fin si sacou, sau cu oxford shoes si camasa.

Datorita nuantelor inchise ale blugilor se creeaza un outfit elegant, multi nedandu-si seama daca purtam blugi sau pantaloni.

Oricum ar fi, blugii skinny sunt un must have! Nu te abtine sa-i cumperi, pentru ca modelele, in general, nu se demodeaza.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com