Sapca de baseball pentru femei - un accesoriu inca in tendinte

Si o femeie cu sapca poate fi seducatoare si eleganta. Atitudinea ta face diferenta!

Recunosc cu parere de rau ca nu detin o sapca a mea personala, insa atunci cand prind un prieten purtator de sapca nu ratez ocazia de a o imprumuta pret de cateva minute bune.

Imi plac sepcile mult si imi plac femeile care stiu sa le poarte cu stil, asa cum fotomodele de la Victoria’s Secret o fac: sapca, tricou, skinny sau boyfriend jeans si pantofi stiletto. Pentru femei, le recomand pe cele de baseball.

Sepcile completeaza si schimba total un outfit, dar sunt si un accesoriu util.

Sapca mov: 92 lei; Sapca roz: 91 lei; Sapca bej: 92 lei

Sunt o necesitate in zilele in care ne grabim si nu avem timp de pierdut in fata oglinzii sau atunci cand parul este mult prea incapatanat incat sa ne asculte si sa se aseze cum vrem.

Sunt o necesitate atunci cand ploua si avem mult de mers sub cerul liber sau, dimpotriva, cand soarele arde puternic si trebuie sa ne ferim capul de razele lui.

Daca ne uitam la cum le poarta divele, vom observa ca imaginile in care au fost surprinse sunt realizate de paparazzi, ceea ce inseamna ca celebritatile poarta sapca cand vor sa se ascunda, cand ies din casa nemachiate sau cand fac sport.

Sapca camuflaj: 59 lei; Sapca cu mesaj: 128 lei; Sapca maro: 65 lei

Tu… poart-o cand vrei. Fie cand vrei sa treci neobservata, fie cand te simti bine in pielea ta si vrei sa arati asta stragandu-ti parul in coada de cal si cu sapca pe cap.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com