Botinele din texturi deosebite - cum sa le porti

Una dintre cele mai cool tendinte ale acestui sezon este reprezentata de texturile statement. Acele texturi care spun despre tine ceva: ca esti chic, ca esti surprinzatoare, ca esti eclectica, ca iti plac combinatiile interesante, ca esti eleganta ori sofisticata, ca preferi detaliile sport sau urbane, casual sau pretioase.

Catifeaua, pielea intoarsa, patternurile de tip reptila – croco sau snake skin -, paietele sunt doar cateva dintre cele mai repzentative materiale pentru iarna aceasta.

Materialele deosebite sunt la moda atat in vestimentatie, dar cu atat mai mult cand vine vorba despre folosirea lor in accesorii – bijuterii, genti sau incaltaminte. Si cum iarna aceasta este iarna botinelor din texturi deosebite, am cautat modele chic in magazinele online.

Citeste mai jos si sfaturile noastre de stil, despre cum sa porti botinele din catifea, piele intoarsa, crocodil, snake skin, blana sau paiete.

1. Botinele din textura lucioasa – fie aspectul lacuit, fie paietele, sau glitterul – au fost prezente in colectiile marilor designeri alaturi de tricotaje si materiale cu insertii lucioase – lurex, de exemplu.

Botine: 359,90 lei; Cardigan: 109 lei; Fusta: 199 lei

2. Botinele din piele intoarsa sunt cele mai versatile. Au fost prezente pe runway fie alaturi de fuste si rochii midi, fie alaturi de lungimi maxi, dar si impreuna cu pantalonii pana la glezna.

Sunt perfecte la jeans, mai ales daca alegi una dintre culorile acestei ierni, care arata senzational la piele intoarsa – visiniu, mustar, kaki, nude.

Botine: 379 lei; Rochie: 291,75 lei; Pantaloni: 321,54 lei

3. In ceea ce priveste botinele din textura ce imita pielea de reptila – croco sau snake – le-am vazut pe catwalk asortate unor tinute de inspiratie military, cu detalii punk sau rock.

Botine: 119 lei; Palton: 559,99 lei; Manusi: 660 lei

4. Daca optezi pentru botine din catifea, te sfatuim sa le imbini in outfit-uri pretioase, cu tenta Boho, de inspiratie retro – cu satin, voaluri sau velur.

Botine: 279 lei; Top: 246 lei; Fusta-pantalon: 319,20 lei

5. Incaltamintea cu blana, pene, franjuri, puf au fost piesele de rezistenta in prezentarile de moda pentru toamna/iarna 2016-2017. Le-am zarit adesea langa mixuri eclectice – bijuterii pline, perle, margele, pietre, dantela, brocart, catifea, tweed, materiale cu paiete, stofe pline, casmir.

Botine: 99 lei; Palton: 751,99 lei; Colier: 169,90 lei

Sursa Foto Front Page: pixabay.com