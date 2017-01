Cum purtam corsetul peste haine

Ca niste doamne si domnisoare cu stil ce suntem, din garderoba noastra nu ar trebui sa lipseasca corsetul.

A venit momentul sa faci niste schimbari in viata ta, pentru ca schimbarile intotdeauna sunt de bun augur. Simtim nevoia unei schimbari la inceput de an, cand implinim o varsta, dupa o deceptie in dragoste, dar adevarul este ca prin schimbari ar trebui sa trecem cat mai des posibil. Schimbarile ne ajuta sa ne maturizam si sa ne regasim. Mai ales atunci cand vine vorba de stilul vestimentar.

Pana sa ajungem sa ne imbracam cu ce ne caracterizeaza cel mai bine, trecem prin toate etapele. Etapa cu purtatul corsetului ai trecut-o?

Ei bine, celebrul corset nu a fost niciodata uitat. Chiar daca nu ne este dat sa intalnim alte femei care il poarta, asta nu inseamna ca pe el s-a asternut praful.

Admir femeile care au cel putin un model acasa si ies in intampinarea mea purtandu-l.

Corset cu dantela: 75,65 lei; Corset din piele: 92,65 lei; Corset modelator: 83,30 lei

Nu vorbesc neaparat despre corsetul pe care il porti in loc de top, ci despre acela pe care il combini cu o bluza pe dedesubt. Sau, de ce nu, cu o rochie mulata. Efectul este acelasi: o sa arati senzational!

Corsetul sublinieaza silueta si pune in valoare calitatile fizice. Il purtam cu pulovere oversized pe dedesubt, cu rochii mulate pe corp, cu topuri sau camasi.

Corset din piele: 496 lei; Corset denim: 100 lei; Corset alb: 313 lei

Ti-as recomanda sa il asortezi in special cu incaltamintea cu toc, pentru ca este un accesoriu vestimentar elegant.

Nu uita nici de corsetele modelatoare, speciale pentru a-ti subtia talia, pe care, de asemenea le poti purta pe deasupra unei alte haine.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com