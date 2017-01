Stilul lejer: ce tinute boyfriend sa adopti in 2017

Nu e nimic gresit in a imprumutat haine din garderoba iubitului. Outfit-urile boyfriend sunt la moda si sunt la mare cautare in randul femeilor care vor sa se simta sexy si confortabil in acelasi timp.

E minunat sa simti parfumul celui pe care il iubesti chiar si in somn, asa ca multe dintre noi adormim cu zambetul pe buze imbracate cu tricoul lui sau purtam dimineata la cafea camasa pe care el a purtat-o cu o zi inainte. Insa dorinta de a imbraca hainele iubitului nu s-a oprit aici si, odata ce am constatat cat de bine ne simtim in hainele barbatesti, am inceput sa le purtam si in afara casei. Un tricou, o jacheta, un hanorac si chiar o pereche de pantaloni… pana cand am ajuns sa ne cumparam propriile articole vestimentare oversized. Blugii boyfriend sunt cei mai celebri si cei mai cautati. Vad la fiecare pas doamne si domnisoare care asorteaza acest tip de pantaloni cu bascheti si tricouri sau cu pantofi stiletto, bluze din material fin si sacouri. Si tare mult imi place! Camasa: 99 lei; Jacheta: 124,99 lei; Blugi: 529 lei Nu demult si-a facut loc in preferintele tinerelor jacheta college. O piesa masculina care se imbina perfect atat cu stilul casual-sport, cat si cu cel elegant. Da, da, o sa fii surprinsa cat de frumos se vede o jacheta college in combinatie cu blugi skinny si pantofi cu toc. Hanorac: 235 lei; Blugi: 139 lei; Ghete: 249 lei Trecem mai departe si spun ca un hanorac masculin nu ar trebui sa iti lipseasca din dulap. Este foarte util in zilele racoroase, atunci cand nu poti iesi din casa doar cu camasa cu croiala masculina pe tine. Tot pentru perioada toamna-iarna, iarna-primavara, iti recomand jachetele cu imprimeu militaresc. Oricum ne plac toate accesoriile si hainele camuflaj. Jacheta: 409 lei; Hanorac: 249 lei; Blugi: 179 lei; Bocanci: 579 lei Cat despre incaltamintea adecvata stilului lejer si masculin in acelasi timp, aici se incadreaza bocancii, ghetele militaresti, tenisi si adidasii de skater. Sursa Foto Front Page: shutterstock.com