Ce cizme de iarna alegi ca sa treci cu brio peste ger

Cizme inalte, cizme imblanite, cizme impermeabile si UGG-uri – toate iti vor asigura o iarna lipsita de griji.

Daca vrei sa te bucuri de iarna asa cum o faceai cand erai mica, acorda mai multa atentie hainelor pe care le pui pe tine si cizmelor cu care iti completezi tinuta.

Stii si tu ca cele mai in masura sa faca fata zapezii si gerului sunt cizmele impermeabile si cu interior calduros. Adica cizme din piele (pentru ca sunt rezistente) sau de cauciuc, neaparat imblanite.

Tine minte ca este foarte important sa ai caldura la picioare, lucru ce te va ajuta si daca vrei sa porti in partea de sus o rochie sau o fusta.

Daca, totusi, nu gasesti o pereche de cizme imblanite care sa iti placa, opteaza cel putin pentru unele inalte, astfel iti vor acoperi o mare parte a piciorului. Plus ca le poti purta si cu sosete lungi, care dau bine si daca ies din cizma.

Cizme cu tricot: 139 lei; Cizme inalte: 1,190 lei; Cizme de piele: 299 lei

Cauta modele cu talpa antiaderenta – gerul o sa inghete asfaltul si o mica neatentie iti poate aduce o maare neplacere.

Printre preferintele multora dintre voi se numara celebrele UGG-uri, pe care le recomand doar in zilele cu ger puternic, dar fara zapada sau umiditate.

Oricat de calduroase sunt, odata ce ajunge sa patrunda umiditatea prin ele, confortul si caldura nu vor mai fi aceleasi. Aici ai de ales intre varianta pana la glezna si varianta ceva mai inalta ce acopera pulpa piciorului.

Cizme medii: 1,090 lei; Cizme scurte: 849 lei

Din fericire pentru doamnele si domnisoarele carora le place sa iasa mult in localuri de noapte, se gasesc in magazinele online si cizme imblanite cu toc inalt, extrem de elegante. Poti sa le iei cu tine si cand mergi la o intalnire importanta sau la restaurant.

In afara faptului ca sunt calduroase, toate tipurile de cizme despre care am vorbit sunt usor de introdus in orice tinuta vestimentara.

Cizme din piele: 369,99 lei; Cizme imblanite: 137 lei

