Tricotaje cu care sa ne aparam de frig perioada aceasta

Ce-mi place cel mai mult iarna sunt momentele in care ma cuibaresc in plapuma, in hainele groase si pufoase.

Imi place cand ajung la birou dupa o ora de mers mai mult prin frig si ma asez in fata calculatorului, pe scaunul confortabil, imi beau cafeaua si sunt imbracata intr-un pulover tricotat, oversized, care ma ajuta sa scap de ultimii fiori de racoare. Imi place cand ies din casa si frigul nu reuseste sa ajunga la mine pentru ca m-am protejat cu o caciula extrem de calduroasa (pentru mine este foarte important sa am urechile si capul acoperite), manusi si fular, toate tricotate. Manusi: 15 lei; Fular: 29 lei; Caciula: 15 lei Si imi place ca iarna pot sa imi pastrez feminitatea si eleganta cu ajutorul rochiilor tricotate, pe care magazinele online ni le pun la dispozitie in toate culorile si in diferite modele atragatoare. Ah, sa nu uit de cardiganele tricotate, care sunt preferatele mele. Doar ele imi ofera libertatea de a ma rasfata in bluze fine in plina iarna. Cardigan: 129 lei; Rochie gri: 229,99 lei; Rochie neagra: 249,99 lei Ideea este simpla: hainele tricotate sunt salvarea noastra in sezonul rece. Tricotajele sunt in topul preferintelor deoarece nu mai suntem nevoite sa punem mai multe haine pe noi ca sa simtim caldura. Un pulover tricotat si un maiou sunt suficiente pe sub palton. Cardigan: 109 lei; Pulover: 54,45 lei; Bluza: 93,74 lei Cu o rochie tricotata, un dres gros si o pereche de cizme inalte am obtinut un outfit elegant care ne apara de frig, la fel si un cardigant tricotat cu o bluza din matase pe dedesubt. Sursa Foto Front Page: shutterstock.com