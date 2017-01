Ce tricouri cu mesaje cool purtam in tinutele din 2017

Tricoul ramane probabil cea mai purtata piesa vestimentara a momentului, alaturi de jeansi. Sincer, cate tricouri ai in dulap?

Eu nu vreau sa le numar, mereu par multe la numarat, dar mereu imi mai cumpar cate unul. Cu baza gatului clasica, sau cu V-line, cu croiala dreapta sau cambrate, ori evazate sau maxi. In tonuri neutre – alb, negru, gri – cu imprimeuri sau cu grafisme, cu mesaje haioase, cu aplicatii sau insertii chic, tricourile mele se inmultesc cu fiecare sezon. Pentru ca in fiecare sezon, exista, pe langa modelele basic, clasice, si modele de tricouri specifice momentului.

Fie ca le zici tricouri, T-shirt, tee, topuri, bluze, noi am adunat cateva modele de tricouri pentru femei, in trendurile acestei ierni. Toate au mesaje cool, pentru tinute si mai cool. Si toate pot fi adaptatate cu succes in tinutele casual, cu jeans, rochii, fuste, salopete, dar si office, cu pantaloni la dunga si sacou sau fuste conice si cardigane, sporty, cu pantaloni tip jogging-pants sau leggings, si culmea!

Asa cum au recomandat designerii, si in outfit-urile de ocazie sau de seara, impreuna cu rochiile midi sau lungi, satinate, negre, tip-furou. Sa mai zici ca nu e iarna tricourilor! Iata-le pe top of the tops:

1. Tricoul cu mesaje de “fashionista” – “tres chic girl, fashionista, femme fatale” – orice ar scrie pe topul tau sa fie cu trimitere la cat esti tu de cool si in pas cu moda!

E modelul perfect de purtat pe sub costumul de inspiratie androgina la birou sau cu rochia furou, seara.

Tricou: 69,99 lei

2. Are print cu Star Wars? Are mesaj cu “Spune e ar Master Yoda”? Are o referinta la Blackstar? Sau la Obi-Wan sau Leia? Atunci poarta-l!

Tricou: 179 lei

3. Mesajele inspirational ce indeamna la introspectie, ce iti amintesc de inteligenta emotioala si dezvoltarea personala sunt un must!

Te inspiri si pe tine si ce “cititorii” tricoului tau. Cool, nu?

Tricou: 69 lei

4. Orice tricou (de altfel orice haina sau accesoriu) ce are motive cu animalute – pisici, catei, canguri, bufnite – si mesaje simpatice este castigator, in ceea ce ma priveste. Si in ceea ce ii priveste pe designerii ce au trasat tendintele acestei ierni.

Tricou: 36,90 lei

5. Cultura pop continua sa creasca si dincolo de granitele muzicii. Iar moda este intotdeauna un suport vizual puternic pentru pop-culture.

Asa ca orice tine de idolul tau sau de formatia ta preferata, daca mai contine si ceva versuri sau grafisme cu text si reprezinta print pe T-shirt-ul tau te face cool!

Tricou: 139 lei

6. Pe masura ce lumea se intoarce catre un lifestyle sanatos, revin la moda si mesajele cu trimiteri “sporty”-chic.

Cate flotari, abdomene, ce pantofi porti la jogging sau ce sport preferi sa practici – si multe altele – pot fi communicate via T-shirt.

Tricou: 100,99 lei

mSursa Foto Front Page: pixabay.cop