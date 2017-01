Haine esentiale in city break

Body, rochie si jacheta impermeabila

Body-ul este de ceva timp in topul preferintelor multora dintre noi. Iti recomand acest model din catifea prevazut cu snur, pentru ca il poti purta atat ziua la plimbare, cat si seara la un restaurant.

Daca vrei musai sa porti si o rochie in vacanta, alege clasica little black dress, mulata, midi si cu maneci trei sferturi. Ca si in cazul body-ului, se poate purta atat pe timp de zi, cat si seara, atat cu tenisi, cat si cu pantofi eleganti.

Cea mai buna alegere in ceea ce priveste jacheta, este, parerea mea, modelul impermeabil. Vremea este capricioasa in general, asa ca jacheta impermeabila o sa te faca sa iubesti ploaia si sa te bucuri cum se cuvine de escapada.

Body: 71,99 lei; Rochie: 144,99 lei; Jacheta: 275,99 lei;

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com