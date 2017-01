Plicuri moderne la preturi mici

Este timpul sa ai propriul tau plic elegant care sa cuprinda un intreg univers. Crede-ma, se poate!

Spre rusinea mea, ma pot lauda cu doar doua plicuri la colectia de genti. Asa ca de fiecare data cand se apropie un eveniment ma trezesc disperata cautand pe la prietenele mele un plic care sa se asorteze cu tinuta mea. Misiunea grea, uneori chiar imposibila! Tu sa nu faci ca mine!

Se gasesc atatea modele la preturi pentru toate buzunarele incat e si pacat sa nu iti cumperi unul, doua, trei, patru… Sunt micute, nu iti face griji ca o sa ocupe prea mult spatiu in dulap. Simte-te libera sa iti alegi cate vrei si inarmeaza-te cu rabdare atunci cand intri pe magazinele online si dai de multimea de modele care iti este pusa la dispozitie.

Plic stralucitor: 109,90 lei; Plic dantelat: 84,99 lei; Plic gri cu roz: 78,99 lei

Sa faci cumpraturi nu a fost niciodata usor. Daca la haine si la incaltaminte situatia se complica pentru ca nu gasesti masura potrivita sau ceva care sa ti se potriveasca, cand vine vorba de genti si plicuri problema este ca sunt prea multe atractive si nu stii pe care sa alegi. Uneori parca e mai bine sa fie multe si sa pierzi ore in sir pana te decizi decat sa nu ai de unde alege.

Gentile tip plic, oricat de mici ar parea, sunt foarte utile. Ele pot gazdui un telefon, un ruj, o oglinda mica, servetele si cheile de la casa – cam de astea ai avea nevoie cand mergi la un eveniment. Dar daca ar fi dupa mine, as face plicul geanta mea de zi cu zi, pentru ca ma simt mai ok cu o gentuta mica in care imi gasesc cu usurinta lucrurile.

La o rochie de seara se potriveste de minune un plic elegant din catifea, material lucios sau cu particule stralucitoare, iar daca vrei sa il porti intr-o zi obisnuita la o tinuta office, dar lejera, opteaza pentru un plic cu imprimeu. Sau, si mai simplu, o sa iti dai seama singura care cum se potriveste in ziua in care vrei sa il porti.

Plic argintiu: 89,90 lei; Plic cu imprimeu: 22,71 lei; Plic satinat: 89,90 lei

Orice tip de geanta ai alege, incearca pe cat posibil sa iei cu tine doar lucrurile cu adevarat folositoare. Este si pacat sa nu gasesti rapid cheile de masina intr-o situatie urgenta sau rujul atunci cand intarzii la intalnirea cu barbatul visurilor tale.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com