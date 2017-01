 Oversize - cum se poarta trendul maxi in iarna aceasta

Trendul maxi se caracterizeaza prin confort. Eu una, asa il vad. Nu-mi pare nimic mai cozy – sa zicem pufos, confortabil, “acasa”, minunat de petrecut ziua alaturi de, intim, aproapiat, calduros – ca un pulover gros, maxi. Sa ma pierd in el, sa adorm cuibarita intr-un puloveroi – asa cum il numesc eu – in timp ce miroase a cafea si cartea imi pica din mana, de somn.

Se pare ca nu doar pe mine ma “trage la lene”, la visare, la odihna, la confort, puloverul supradimenionat! Marii creatori de moda nu se mai satura de maxi!

Iar acest stil al croielilor lejere, fluide, largi, ce confera libertate de miscare si multa caldurica “migreaza” si catre alte piese vestimentare. Iata ce haine se poarta XXL in iarna asta, indiferent de marimea pe care o porti tu:

1. Haina maxi de blana am vazut-o in “roz guma de mestecat” la Gucci

si in petice sau mai degraba smocuri de culoare la Versace, Fendi, Chloe sau Dqsuared2. Este sezonul sa iti iei o haina de blana faux, colorata. Si mai ales, maxi!

Haina: 239,90 lei

2. Tot la capitolul caldurica, vorbim despre Puffa – adica jacheta matlasata maaaare si pufoasa. Poart-o indiferent de tinuta. Da, chiar si cu tocuri ametitoare sau rochii lungi si bocanci.

Jacheta: 1190 lei

3. Ramanem in zona pieseleor de purtat pe deasupra si vorbim despre paltoanele maxi tip mantou. Le-am vazut din vinyl la Nina Ricci si cu tenta military la Burberry, Marni si Prada.

Palton: 489,30 lei

4. Ce-ar fi acest sezon fara fusta plisata cu croiala maxi. Modele largi, lungi, eventual cu asimetrii sau pattern-uri diferite ale pliseurilor sunt foarte chic. Le-am vazut la Celine, Loewe si Valetino, Balenciaga, Hermes si Bottega Veneta.

Fusta: 183,74 lei

5. Tot la capitolul feminin si maxi, vorbim despre rochiile lungi tip furou. Le-am vazut in combinatie cu tricouri albe si camasi la Dries Van Noten si Chanel.

Rochie: 330 lei

6. Ei bine, daca rochia maxi lunga satinata, cu inspiratie in neglijeurile sexy de noapte sunt variante de purtat la petreceri, rochia oversize tricotata e perfecta la birou sau casual. Inspiratie gasesti la Rag & Bone.

Rochie: 189 lei

7. Tot in zona de knitwear, vorbim in acest sezon despre puloverele army, oversize. Kaki, cu rupturi, epoleti sau pur si simplu XXL, ele sunt must-have. Inspira-te de la Rag & Bone sau Dsquared2.

Cardigan: 349 lei

8. Puloverele army maxi sunt perfecte atat sport cat si casual sau la birou, alaturi de fuste conice si tocuri. Sunt mixuri surprinzatoare si totalmente sexy. La fel sunt si hanoracele si sweaterele oversize. Lacoste sau Vetements le-au imbinat sport, respectiv punk.

Bluza: 149,90 lei

9. Si daca tot am vorbit despre Punk, nu uitati ca este iarna jachetelor Biker oversize. Toate purtate cu voaluri, tulle, dantela, sau elemente retro, pretioase. Pentru un Punk mult accesorizat, va recomand McQueen, pentru transparente hot Valentino si pentru glam punk, sa fie Gucci!

Jacheta: 1546 lei

Sursa Foto Front Page: unsplash.com