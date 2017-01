Rochii cu imprimeuri primaveratice

E oficial! S-a ajuns in punctul in care tot ce ne dorim este sa renuntam la gecile imblanite si sa radiem de fericire in rochitele vaporoase si jachetele aviator. Pe scurt, abia asteptam sa vina primavara.

Daca te aflii in aceeasi situatie ca mine si te-a cuprins deja entuziasmul, te sfatuiesc sa incepi cu punerea pe lista a hainutelor primaveratice pe care le gasesti in magazinele online. Urmatorul pas este sa faci ordine in dulap si sa lasi loc pentru garderoba urmatorului sezon. Iar ultimul pas… te inarmezi cu rabdare si astepti luna martie. Revenim la primul pas, care de altfel ne incanta si cel mai mult: rasfoirea magazinelor online. Aici gasim o varietate de hainute de primavara care abia asteapta sa ne infrumuseteze trupurile. Pe unele inca le putem achizitiona la preturi reduse. Sacouri, cardigane, trench-uri, rochii cu imprimeuri, fuste, bluze din materiale fine, camasi… toate in nuante viu colorate. Pentru ca primavara inseamna revenire la viata, inseamna flori, culori, libertate si stare de bine. Rochie roz pal: 134,99 lei; Rochie albastra: 139,99 lei Din garderoba de primavara, cele mai importante sunt rochiile. Dupa atatea luni in care am purtat blugi (uneori cu dres pe dedesubt) si pulovere tricotate, nu ne dorim decat sa ne bucuram din plin de libertatea pe care ne-o ofera o rochie. Si in sfarsit renuntam la modelele tricotate si facem loc materialelor fine, modelelor cu imprimeuri si super colorate. Eu personal, cand imi spune cineva “rochie de primavara”, ma gandesc la rochite cu imprimeuri florale, cu animalute, albinute, fluturasi, etc. Rochie Pepe Jeans: 499,90 lei; Rochie Kiss My Dress: 179,90 lei Indiferent ca este vorba despre un model elegant, office - midi, drept, o rochie vaporoasa cu care te imbraci cand mergi la intalnire sau iesi in oras sa te distrezi, sau acea rochie deosebita pe care o alegi ca sa te scoata in evidenta la un eveniment, pentru primavara se potrivesc de minune imprimeurile florale si multicolore. Rochie midi: 199 lei; Rochie brodata: 429 lei Fa cumva ca anul asta sa nu iti lipseasca din garderoba. Fa in asa fel incat sa ii arati primaverii ca ti-a lipsit si intampin-o cum se cuvine! Stii cum se spune - “iubeste viata si viata te va iubi” - asa e si cu primavara. Sursa Foto Front Page: shutterstock.com