Pantalonii office evazati - simbol de eleganta

Vrei sa primesti laude pentru munca ta si complimente pentru look-ul tau impecabil? Introdu pantalonii evazati in outfit-urile tale office!

Pentru ca pantalonii evazati sunt, fara indoiala, un simbol al elegantei. O femeie sigura pe ea se recunoaste dupa felul in care paseste intr-o incapere, felul in care interactioneaza cu ceilalti, dar si prin stilul vestimentar.

O femeie sigura pe ea imbraca haine elegante, fine, are parul mereu curat, unghiile ingrijite si miroase intotdeauna bine. Sta cu spatele drept, tine capul ridicat, nu priveste niciodata in pamant, si pastreaza contactul vizual cu cel cu care poarta o conversatie.

Outfit-urile ei alese pentru locul de munca sunt alcatuite din pantaloni eleganti, pantofi stiletto sau oxford si bluze din materiale placute la atingere, care nu lasa la vedere mai mult decat ar trebui.

Daca ma intrebi pe mine, pantalonii evazati sunt un must have in garderoba femeii care vrea sa fie un angajat exemplu din toate punctele de vedere.

Pantalonii evazati sunt cei care se potrivesc de minune cu o camasa alba sau in carouri, cu topuri matasoase, dar si cu pulovere largi (aici poti opta si pentru unul care pica usor pe umar, lasandu-l dezgolit – nu intrece limita!). Peste bluza pune un sacou sau un cardigan.

Pantaloni albi: 259 lei; Pantaloni negri: 329 lei

Pantaloni bleumarin: 269 lei; Pantaloni negri: 239 lei

Pantalonii evazati se gasesc in doua dimensiuni: lungi si trei sferturi.

Ambele sunt permise la locul de munca. Varianta trei sferturi este chiar cea mai potrivita in sezonul cald, cand la 35 de grade nu vrem ceva lipit pe corp si care ne acopera in totalitate piciorul.

Si gasesti atat versiunea cu talie inalta, cat si cu talie midi. Inainte gaseam pantalonii evazati, dar din denim, cu talie foarte joasa - era si aia o moda frumoasa.

Pantaloni cu crapaturi laterale: 290 lei; Pantaloni negri: 349 lei

Pantaloni cu nasturi: 104,30 lei

Cat despre culori, alege-o pe cea preferata!

Chiar daca ti s-a pus pata pe un model verde sau roz, eleganta pantalonilor evazati se pastreaza oricat de indrazneata ar fi nuanta lor.

Desi am vorbit de pantalonii evazati office, tin sa precizez ca mie imi place mult combinatia de pantalon evazat – bluza din catifea cu umerii goi – platforme – palarie. Incearca acest outfit atunci cand mergi la un restaurant sau la un eveniment elegant.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com