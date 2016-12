comunicat de presa

Ce modalitate mai buna de a intra in atmosfera de sarbatoare a Craciunului decat o seara plina de eleganta, in acordurile muzicii clasice? Pregateste-te, caci indragitul ”bal’’ vienez, unde au spus prezent toate vedetele de la Hollywood, isi va deschide portile pentru spectatori la Sala Palatului din Bucuresti, vineri incepand cu ora 19.00, sub titulatura Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna. .

Baritonul de origine italiana- MARCO DI SAPIA - va fi cel mai nou membru ce va urca pe scena Salii Palatului alaturi de soprana Milena Arsovska, intr-un eveniment ce trebuie admirat si ascultat ca un concert special de Craciun. Timp de aproape doua ore te vei putea delecta cu cele mai incantatoare valsuri care s-au auzit de-a lungul secolelor in Palatul Schoenbrunn din Viena, intr-o seara de vis, oferita cu inima deschisa de cei 25 de muzicieni si 5 perechi de dansatori profesionisti! Inca mai poti gasi bilete online, la preturi variind intre 99 si 199 RON