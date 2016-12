comunicat de presa

In colectia de toamna-iarna 2016-2017, “Glam Days”, vei gasi rochii elegante de seara, cu paiete, din lame, catifea sau dantela, alaturi de rochii de cocktail, potrivite pentru orice petrecere de sezon. Pentru un look perfect, accesorizeaza o rochie cu paiete sau din lame cu pantofi si geanta in culoare neutra si accesorii minimale. O rochie din catifea sau dantela arata fabulos alaturi de cercei cu cristale, pantofi surprinzatori si un zambet sexi.

In magazinle ETIC vei gasi si o selectie larga de accesorii: genti, esarfe, curele, ochelari de soare, bratari si coliere metalice, cu pietre sau cu elemente din piele ecologica.

Te poti bucura de promotii de pana la -30 la suta in toate magazinele si online pe www.etic.ro.