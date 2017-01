Advertorial

Bebelusii nostri. Aceste creaturi minunate, care au venit pe lume sa ne arate sensul vietii. Cu fiecare gest nou. Cu fiecare scutec murdar. Cu un munte de rufe murdare pe care nu ni l-am imaginat.

Sunt dragalasi...

Asta-i motivul pentru care totul se schimba in vietile noastre. De la prioritati – spune "adio" relaxarii cu o baie fierbinte, pana la divertisment – spune "bine ai venit" desenelor animate vazute non-stop. Totul se schimba si in casele noastre, cand acesti mici zvapaiati pun stapanire pe living, transformandu-l in laborator de testare a petelor.

...Dar au un secret intunecat.

Sigur ti s-a intamplat si tie, nu-i asa? Dar sa nu crezi ca-i doar o coincidenta. De fapt, e ceva planificat in detaliu de acesti micuti ticalosi si poarta numele de: Conspiratia Bebelusilor.

Uite care-i adevarul. Ei nu sunt bebelusi obisnuiti ce pateaza la-ntamplare. N-a fost un simplu accident acel pipi pe rochia ta preferata, exact cand te pregateai sa pleci la dineul elegant.

Nu! Toate fac parte dintr-o retea globala. E vorba despre o conspiratie la nivel mondial, ce vizeaza toate tipurile de imbracaminte.

A, si stii ceva?! Parculetul din spatele blocului e mai mult decat un spatiu de joaca. Da, aici e locul unde bebelusii planifica etapele conspiratiei, unde isi perfectioneaza tehnicile, unde isi impart rolurile. Este chiar si locul unde recruteaza noi membri.

Bebelusii sunt parte dintr-o retea globala.

Cand am ajuns la concluzia asta? Greu de zis, dar imi amintesc un incident cand discutam la un ceai cu prietena mea cea mai buna, Maria, care era gravida ca si mine. In momentul cand am dus cestile la gura, ceva ne-a facut pe amandoua sa ne patam hainele cu ceai. Ceva din cele mai adanci adancuri ale noastre. Ceva pe nume Laura si Petru, care ne loveau burticile.

Initial, am dat vina pe lipsa somnului, insa am inceput sa observ lucruri inexplicabile. Dupa cateva luni, aveam deja suspiciunile mele. Micuta Laura avea 8 luni cand au aparut primele pete evidente. Pete de morcov pe bluza mea alba, pete de lapte pe tesaturi negre – erau doar indicii. De fiecare data cand imi luam atentia de la ea, Laura facea noi pete. Atunci am realizat mici teste care m-au condus la aceste concluzii devastatoare.

Nicio grija! Exista o solutie pentru a scapa de pete.

Multumita tuturor mamelor care mi-au scris pe platforma online prin ce chinuri au trecut, a reaparut speranta mea, luminita de la capatul tunelului plin de pete. O luminita la fel de stralucitoare si imaculata ca un cearceaf curat.

Da, exista o solutie! Intra pe conspiratia-bebelusilor.persil.ro si descopera mai multe despre arma universala prin care poti scapa de pete. Detergentul Persil te va ajuta sa pui stop dezordinii murdare pe care bebelusii din toata lumea o creeaza.

Pentru ca, daca nu putem avea control asupra lor, macar sa avem control asupra petelor.