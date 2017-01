comunicat de presa:

Cum ai intrat in Noul An? Dar parul tau? E bine? E plin de vitalitate? Sau iti da semne ca nu ii e tocmai bine? Iar tu stii sa ii descifrezi mesajele? Sa afli daca ii este sau nu bine?

Ei bine, iata cateva dintre mesajele pe care ti le transmite parul despre sanatatea si starea sa de “spirit”. Mesaje carora e bine sa le acorzi cat mai multa atentie.

1. Daca observi ca parul tau incepe sa devina din ce in ce mai greu de aranjat, el trebuie tuns.

2. Daca iti faci o coafura acasa si nu rezista, atunci ia aminte!

Folosesti un produs nepotrivit sau ustensilele nu sunt cele mai bune. Tot asa, daca vezi ca, imediat, dupa ce l-ai tuns il aranjezi greu, atunci tunsoarea nu e cea mai potrivita pentru tine si tipul tau de par.

3. Daca observi ca iti cade parul mai des decat de obicei, e posibil ca alimentatia sa nu fie potrivita!

... O deficienta de vitamine si minerale sau un consum prea mic de proteine. In momentul in care corpul nu primeste suficiente proteine, procesul de crestere a parului este incetinit, iar regenerarea este si ea blocata. Prin urmare, include in alimentatie cat mai multe alimente bogate in proteine, cum sunt ouale, carnea sau pestele. O alta posibila cauza poate fi lipsa fierului. Tot asa, caderea parului poate fi si o consecinta a stresului emotional.

Orice trauma de natura psihica survenita si care se intinde pe o perioada mare de timp poate duce la caderea temporara a podoabei capilare. Si asta, pentru ca ciclul de viata al firului de par este dereglat, si nu mai respecta ritmul normal de „crestere, odihna, regenerare”.