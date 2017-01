comunicat de presa

Obtine un machiaj perfect atat pentru zi, cat si pentru seara! Rimmel lanseaza noua paleta Magnif’Eyes Eyeshadow Palette, un kit all-in-one care contine opt nuante de farduri, liner si iluminator. Acum este mai usor ca oricand sa realizezi un machiaj inedit al ochilor, precum un make-up artist.

Kit-ul contine un mix de opt nuante, mate si sidefate, o gama perfecta de culori complementare care permit combinatii infinite. Contureaza, creeaza umbre si defineste-ti ochii atat in realizarea machiajelor de zi, cat si de seara, perfect adaptate pentru obtinerea unor combinatii nude, dar si a unora dramatice. Fardurile sunt usor de aplicat, se estompeaza uniform si pot fi aplicate pe pleoape, in pliul ochiului si pentru trasarea liniilor prin care sa evidentiezi culoarea si forma ochilor.

Poti alege dintre trei combinatii in tendinte, existand o optiune pentru fiecare fata Rimmel:

Keep Calm & Wear Gold ofera un mix de culori care se armonizeaza perfect, nuante de auriu si cupru cu tonuri de gri pal pentru iluminare si tonuri bogate de maro pentru definire.

London Nudes Calling se axeaza pe o serie de tonuri calde, de la nuante de bej pana la maro ruginiu si mov.

Grunge Glamour este paleta perfecta pentru realizarea unui smokey eyes intens. Tonuri neutre de gri sau maro completeaza perfect nuantele de gri argintiu, bronz si rosu intens.

Pret recomandat: 49.9 RON

Scandaleyes Bold Eyeliner cu un nou aplicator inovator cu bila

Indrazneste sa fii curajoasa! Cu noul tus de ochi lichid Scandaleyes Bold de la Rimmel e mai simplu ca oricand sa creezi look-uri dramatice in care privirea sa iti fie pusa cu adevarat in valoare! In sfarsit, un tus lichid care traseaza cu usurinta linii de un negru intens, rezistente si de impact.

Avand o formula imbogatita cu pigmenti de un negru intens, noul eyeliner lichid promite o intensitate uimitoare a culorii, cu un finish glossy de impact. Perfect pentru look-urile cat-eye, machiajul cu linii tip space age si pleoape in contururi edgy. In acelasi timp, nu trebuie sa faci niciun compromis in ceea ce priveste rezistenta: liniile rezistente la transfer si intindere isi pastreaza impactul de la intalnirea de dimineata pana la petrecerea de noaptea tarziu.

Noul eyeliner revolutionar de la Rimmel iti promite look-ul indraznet pe care ti l-ai dorit dintotdeauna si, pe langa asta, indepartarea usoara de pe pleoape. Mai mult, aplicatorul cu bila elibereaza o formula waterproof ce permite machiajului sa reziste pana la 24 de ore. Cine spune ca nu le poti avea pe toate?

Pret de vanzare recomandat: 27.1 RON

Gelul pentru sprancene Brow This Way cu ulei de argan

Sprancenele perfecte sunt elementul cheie intr-un machiaj reusit, oferindu-i finish-ul care iti pune privirea in valoare! Rimmel London lanseaza gelul pentru sprancene Brow This Way cu ulei de argan, aliatul ideal care iti promite beneficii multiple: o perie conica precisa pentru o aplicare uniforma a gelului, sprancene sculptate si perfect definite pentru intreaga zi, o textura de gel confortabila si usor de utilizat.

Formula rezista pe sprancene o perioada indelungata, oferindu-le in acelasi timp un look natural, sanatos.

Nuante: 002 Medium Brown; 003 Dark Brown

Pret de vanzare recomandat: 19.3 RON

ScandalEyes Reloaded Mascara Waterproof & ScandalEyes Reloaded Mascara Extra Black

“Imi doresc o privire de impact dintr-o singura aplicare, care sa reziste intreaga zi, dar sa fie usor de indepartat.”

ScandalEyes Reloaded Mascara se lanseaza acum in variantele Waterproof si Extra Black, cu formule imbunatatite ce asigura rezistenta indelungata, volum extrem si 24 de ore de impact irezistibil!

Pret de vanzare recomandat: 30 RON