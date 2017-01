comunicat de presa

Fetelor, avem vesti minunate pentru voi! Acum puteti fi cea mai buna versiune a voastra, in fiecare zi, cu noua colectie Miss Sporty REALLY ME, care promite un look mai natural ca niciodata!

Nu este vorba despre trenduri, imitarea vedetei preferate sau inspiratia de pe catwalk. Este vorba doar despre TINE. Colectia REALLY ME nu face decat sa iti puna si mai mult in valoare frumusetea naturala, ascunzand micile imperfectiuni ale tenului si imbracandu-ti genele intr-un negru seducator. Tenul si ochii tai vor fi evidentiati printr-un machiaj natural, discret, dar care te va face sa stralucesti de incredere!

Fondul de ten stick REALLY ME

Iti doresti ca tenul tau sa arate perfect in fiecare zi, insa nu esti innebunita dupa fondul de ten? Atunci noua colectie de la Miss Sporty ti se va potrivi perfect. Pielea ta va arata minunat fara sa o acoperi cu mai multe straturi de fond de ten. Primul fond de ten stick de la Miss Sporty este foarte usor de folosit: aplica-l pe piele si estompeaza-l cu o pensula sau chiar cu degetele, pentru un efect natural si fresh, o piele perfecta si o acoperire uniforma. Finish-ul va fi unul catifelat, natural, cu un look care va rezista intreaga zi.

Alege nuanta care se potriveste tonului tau de piele: Really Ivory, Really Light, Really Medium

REALLY ME! Volume & Tint Mascara

Fiecare dintre noi isi doreste sa aiba genele modelelor de pe catwalk! Imbracate intr-un negru intens si volum seducator, mai pline si mai dese ca niciodata!

REALLY ME! Volume & Tint Mascara iti indeplineste dorinta. Vei fi incantata de felul in care vor arata genele tale dupa doar o singura aplicare! Vor avea parte de un volum natural si un look sofisticat, toate fara sa atragi atentia din cauza incarcarii inestetice. Mai mult, noua mascara are o super putere secreta care o face un must have in orice kit de make-up. O super putere care iti imbraca genele intr-un negru superb chiar si cand nu ai aplicat mascara: de-a lungul mai multor folosiri, formula iti nuanteaza genele. De fiecare data cand o folosesti, genele tale devin din ce in ce mai negre si mai atractive. Rezultatul? Te trezesti in fiecare zi cu o privire de invidiat!

Fard de pleoape si creion de ochi REALLY ME

Fie ca ochii tai sunt albastri, verzi, caprui sau gri, nu a fost niciodata mai simplu sa ii pui in evidenta – in mod natural, cu un creion pentru pleoape special creat pentru culoarea ochilor tai. Toti cei din jur vor observa ca privirea ta e mai intensa, insa va ramane un secret cum ai reusit sa faci asta! Noile creioane duble isi vor face magia in doi pasi simpli...

1. Aplica fardul nude pe pleoape si in coltul interior al ochiului.

2. Traseaza apoi o linie de-a lungul genelor cu eyeliner-ul cremos.

Instant, culoarea ochilor tai este mai intensa, iar forma lor definita. Nu a fost nicicand mai simplu sa alegi nuanta perfecta pentru tine...

Pentru ochii albastri... 001Really Cute – Taupe si roz sidefat

Pentru ochii gri... 002 Really Dreamy. Gri inchis si albastru cenusiu

Pentru ochii verzi... 003 Really Romantic. Pruna si maro auriu

Pentru ochii caprui... 004 Really Punk – Negru si auriu

Candy Shine Top Coat

Ofera si unghiilor tale stralucirea pe care o merita cu cele doua top coat-uri cu particule stralucitoare! In doua nuante de verde si roz, acestea vor atrage fiecare privire asupra manichiurii tale.

Fie ca vrei sa iti imbraci unghiile intr-o sclipire verde intensa (004 Frozen Mint) sau ai chef de un look baby doll si un roz dulce (005 Lolli Pink), finish-ul fresh va fi tot ce iti doresti!

Pret de vanzare recomandat:

Fond de ten stick Really Me – 18.9 RON

REALLY ME! Volume & Tint Mascara – 15.1 RON

Liner-ul dublu REALLY ME! Combo Shadow & Liner – 13.5 RON

Candy Shine Top Coat – 8.7 RON