comunicat de presa

La doisprezece ani dupa lansare, parfumul original Instinct by David Beckham este in continuare un fenomen in lumea parfumurilor. Bazandu-se pe succesul impresionant de pana acum, David Beckham lanseaza Made of Instinct, noul sau parfum vibrant pentru barbati.

David Beckham este o legenda a sportului, un style icon, om de afaceri si tata devotat. Realizarile sale exceptionale sunt rezultatul talentului innascut imbinat cu devotamentul neabatut si eforturi intense. In toate aspectele vietii sale, David Beckham are abilitatea rara de a-si concentra simturile si a-si urma instinctul cu o determinare de neclintit. Made of Instinct ii evoca atat personalitatea puternica, cat si forta mentala remarcabila.

Vorbind despre lansare, David Beckham comenteaza: „Intotdeauna i-am admirat pe cei care muncesc din greu si persevereaza pana cand reusesc. Inspirandu-ne din acest lucru am creat noul parfum, Made of Instinct. Speram ca va fi pe placul tuturor”

Eleganta vibranta

Proiectat de talentatul parfumier Elise Benat de la casa Firmenich, Made Of Instinct este un parfum aromatic care incapsuleaza energia si curajul lui David Beckham. Elise Benat a adaugat in notele de baza ale parfumului esenta de brad canadian care emana masculinitate, fiind un simbol al rezistentei si perseverentei.

Parfumul se remarca prin note de varf luminoase si de impact care rezulta din fuziunea proaspata dintre grapefruit zemos, fenicul si carambola. Notele fresh de frunze de violeta si salvie, echilibrate de piperul roz caracterizeaza atat de bine nucleul aromatic al parfumului! Notele de baza dezvaluie aroma lemnului de casmir si brad canadian, care te invaluie intr-o eleganta proaspata si masculina. In cele din urma, aroma subtila de muschi transforma experienta olfactiva intr-una indrazneata, dar rafinata.

Prospetime si putere

Pornind de la look-ul iconic al gamei Instinct, design-ul parfumului Made of Instinct a fost conceput prin alegerea unui nou cod de culoare albastru electric si argintiu, care emana prospetime si forta. Forma aerodinamica a sticlei este complet lacuita in azuriu luminos pentru o imagine de impact. Grafica magnetizanta a capacului din argint si metal sporeste eleganta si modernitatea design-ului sticlei. Culorile intense si liniile stylish iesite in relief ale sticlei finisata cu argintiu si gri metalic in contrast cu albastru devin o confirmare a elegantei. Efectul final este dat de rafinamentul masculin incredibil, imbinat cu un aer cool, contemporan.

Determinare si vointa

Personalitatea puternica a lui David Beckham este surprinsa in campania publicitara captivanta. Imaginea lui David Beckham adusa in prim plan intre umbre surprinde determinarea si trasaturile puternice ale fetei sale.

Arata lumii exact cum esti cu adevarat! Dezvaluie-ti forta interioara, determinarea si curajul, cu Made of Instinct, noul parfum creat de David Beckham!

FACT SHEET MADE OF INSTINCT BY DAVID BECKHAM

La doisprezece ani dupa lansarea parfumului original Instinct, David Beckham creeaza Made of Instinct, noul sau parfum proaspat si vibrant pentru barbati. Inspirat de perseventa si personalitatea puternica a lui David Beckham, acest parfum masculin emana incredere si energie. Acum e timpul sa iti descoperi puterea interioara. Fii increzator in instinctul tau!

Un nou parfum fructat si energizant:

Note de varf: grapefruit, carambola, fenicul

Note de mijoc: frunze de violeta, salvie, piper roz

Note de baza: brad canadian, lemn de casmir, muschi

Gama: Apa de toaleta 50ml – pret recomandat 88 RON

Parfumier: Elise Benat de la Firmenich