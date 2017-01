comunicat de presa

Dragi iubitori ai modei, am ajuns in sfarsit la primul moment mult asteptat din noul an! Acum iti poti achizitiona toate piesele ce iti lipsesc din garderoba pentru a fi in ton cu trendurile sezonului. S-a dat startul reducerilor de iarna in Baneasa Shopping City.

Fie ca alegi o piesa din catifea, preferi sa fii stralucitoare intr-o rochie cu accente metalice sau optezi pentru o eleganta capa, vei gasi tot ce iti doresti pentru a fi in tendinte. Baneasa Shopping City, destinatia ta favorita de shopping, a creat un mix unic de magazine care iti vor satisface toate dorintele.

In febra cumparaturilor opreste-te sa te joci cu noi si iti vei adauga un cadou stylish cumparaturilor achizitionate. In week-endurile 14.01 – 15.01.2017 si 21.01 – 22.01.2017 distreaza-te topind sfere de gheata ce au in interioul lor vouchere care iti garanteaza un premiu pe care il vei primi pe loc. Tot ce trebuie sa faci este sa prezinti bonuri de cumparaturi din Baneasa Shopping City in valoare minima de 100 de lei. Pentru grupuri formate din 4 prieteni am pregatit figurine din gheata care odata topite va vor garanta o experienta de neuitat in orasul cumparaturilor! Una dintre ele este vizionarea unui film la alegere la VIP Grand Cinema & More.

Nu uita sa folosesti din plin aplicatia CITY iLOVE! In perioada reducerilor orice bon scanat iti aduce dublul numarului de puncte.

Bucura-te de reduceri si de o experienta inedita de shopping oferita de selectia unica de branduri internationale. All in the name of fashion!