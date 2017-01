comunicat de presa

AFI Cotroceni anunta inceputul campaniei de reduceri masive din luna ianuarie, cele mai multe branduri din centrul comercial aplicand discounturi de pana la 70%. Pe parcursul campaniei, clientii vor avea ocazia de a achizitiona produse de calitate, din colectiile toamna-iarna, la preturi avantajoase.

„Campania de reduceri din luna ianuarie este o traditie in AFI Cotroceni, de aceea, si in acest an, clientii nostri au posibilitatea de a-si achizitiona produse la moda, la preturi foarte atractive. Este o ocazie pentru intreaga familie de a-si innoi garderoba cu piese vestimentare din cele mai recente colectii ale brandurilor, profitand totodata de ofertele avantajoase.”, declara Georgiana Oltenescu, Corporate Marketing Manager, AFI Europe Romania.

Cele mai multe branduri din AFI Cotroceni au aplicat discounturi, astfel ca vizitatorii mallului vor gasi in aceasta perioada reduceri la o gama diversificata de produse, precum imbracaminte, incaltaminte, accesorii, cosmetice, dar si produse pentru casa. Campania va dura pe tot parcursul lunii ianuarie, iar unele branduri vor avea discounturi chiar si in luna februarie.

Sezonul reducerilor este un moment oportun pentru cei care isi doresc sa isi reinnoiasca garderoba, deoarece pot alege produsele preferate, dar in acelasi timp se pot bucura de economii semnificative la shopping.

Spre exemplu, la brandul premium de imbracaminte Stefanel, un cardigan poate fi achizitionat in aceasta perioada la pretul de 1002 lei, redus de la 1670 lei, iar o pereche de pantaloni poate fi achizitionata cu 546 lei, fata de 910 lei, inainte de reduceri.

Un alt brand premium unde clientii centrului comercial vor putea face economii la cumparaturi este Poema, unde pretul unei camasi ajunge la 95 de lei, de la 135 de lei, iar un sacou poate fi achizitionat cu doar 75 de lei, redus de la 249 Lei.

Si magazinul Karen Millen desfasoara campania de reduceri, iar clientii beneficiaza de discounturi intre 30% si 50% la produsele din cea mai recenta colectie. Astfel, o rochie care inainte de reduceri avea pretul de 1399 de lei, in aceasta perioada poate fi achizitionata cu 699 de lei.

Totodata, Sephora aplica discounturi de pana la 70% la o gama de produse cosmetice si de ingrijire personala.

In campania de reduceri din AFI Cotroceni sunt implicate majoritatea magazinelor, printre care Massimo Dutti, Karen Millen, Stefanel, Guess, Vans, Folli Follie, Seroussi, Louis Purple, Ecco, Il Passo, Fossil, Tommy Hilfiger, H&M, Koton, Damat, Intimissimi, Stradivarius, Clarks, Bershka, Pull&Bear, Bata, Colin's, Geox, Humanic, Timeout, Desigual, Orsay, Pimkie, Meli Melo, Springfield, Tally Weijl, Levi's, Nissa, Lee Cooper, Parfois, Camaieu, Musette, Office, ANNA CORI, BSB, Tezyo, Timberland, Tom Tailor, Motivi, Intersport, Telekom, GNC Live Well, Dika, United Colors of Beneton, Gatta, New Yorker, Frankie Garage, Mohito, CCC, Triumph, Deichmann, La Femme, Yves Rocher, Douglas, Collective, Zara Home, Antony Morato, Pandora, Bigotti, Gant, Liu Jo, Eye Style, D's Damat, Lacoste, C&A, LC Waikiki, Poema, Penti, Pepper, Viggo, Cropp, Celio, Imaginarium, Sephora, Suvari, Smyk, House of Art, Benvenuti, New Balance, Salamander, Ziggo, Aldo, Depot 96, Calvin Klein, Etic, Cavaliere, Lucasa, Steilman, Polo, Mirano.

Pentru mai multe informatii despre noutatile din AFI Cotroceni puteti accesa pagina de web www.aficotroceni.ro sau pagina oficiala de Facebook AFI Cotroceni.