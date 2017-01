comunicat de presa

Iubim look-ul relaxat si stim ca orice creatie a unui designer roman merita descoperita, mai ales daca aduce un concept nou, autentic, ce confera o alura cool, altfel…

Reprobable a facut din arta moda si spune asa: “ Esti mereu cine te imbraci. Punct”

Reprobable are suflet de copil…

“Totodata te intreaba simplu, dar poate sa-ti raspunda complicat. Reprobable mai este usor de abordat, credibil, curat, cinstit si...liber. Cu asta trebuia sa-ncep, de fapt.

Cu faptul ca Reprobable iubeste libertatea. Iremediabil. Si tocmai de aceea nu ti-o va ingradi vreodata, si tocmai de aceea nu are limite in a te incuraja sa iti dezvolti o semnatura proprie in ceea ce-ti priveste stilul personal vestimentar”, spune designer-ul acestui nou brand.

De unde acest nume- REPROBABLE?

“Vedem in jur multi oameni cu trend, dar nu prea observam si oameni cu personalitate, nu ti se pare si tie astfel? Nu ti se-ntampla sa remarci oameni ce nu-si poarta cu mandrie Eul, ci care mai degraba isi dezvolta public o imagine de invelit la suprafata un Ego trist si vanitos? Ce fac acesti oameni?

Pai ei dezvolta multiple personalitati, ei isi ascund astfel personalitatea proprie. Si cum se-ntampla acest lucru? Prin neincredere in sine, ori prin dorinta de a impresiona, no matter what… Prin dorinta de a impresiona alti oameni insa, si nu in primul rand pe sine insusi. Hainele insa te povestesc, nu ai ce face. Hainele spun despre cine esti. Nu despre cine vrei sa fii; esti mereu cine te imbraci. Si punct. De aceea “Reprobable”. In acest punct a aparut primul meu gand vizavi de acest concept”, spune designer-ul.

Reprobable, un fenomen de design

“Este pentru ca pentru ca are curaj. Are curaj sa-ti spuna cine crede ca ai putea fi, are curaj totodata sa iti explice de ce crede el ca este important sa te cunosti, si sa te abordezi cu sinceritate, sa te accepti firesc apoi cu toate ale tale si nu in ultimul rand, sa te iubesti asa cum esti si nu asa cum ai senzatia ca s-ar cuveni/ar trebui sa fii pentru a merita sa fii iubit.Vreau sa cred ca Reprobable te invata in primul rand un lucru esential: sa te alegi pe tine. Sa te traiesti pe tine in acelasi timp.”

Piese neconventionale, atipice, insa extrem de frumoase care se adreseaza oamenilor cu zambet, oamenilor adevarati

“Ne adresam oamenilor adevarati. Ei sunt targetul nostru. Oamenilor cu zambet in toti ochii, si nu oamenilor ce-si exerseaza bucuria in oglinda, transformand-o intr-un zambet fotogenic, fashionable. Celor care atrag atentia cu personalitate si nu doar cu penaj un pic prea colorat ori supra'branduit cu vanitate.

"REPROBABLE", ne aminteste de moda parisiana- moda simpla, chic, fresh, actuala

“Fiecare produs in parte este special si unic; boem. Parizian, iata un atribut potrivit lui Reprobable. In alta ordine de idei, nu as indrazni sa-l asez pe "trebuie" ca si imperativ “sine qua non pentru Reprobable. As spune doar ca stiu sigur ca ti-ar placea si tie sa te imbraci in tinutele noastre.

Pai zi si tu, cui nu-i place confortul? Cine nu prefera mai degraba o haina cu atitudine in defavoarea unei tinute terne, fake-uite dupa ultima vestimentatie purtata de catre mirobolanta Kim Kardashian la un eveniment recent? Noi suntem un pic avangardisti, zic. Cu un pas mereu inaintea trendului, fara a fi insa catusi de putin implicati atent in niciun trend al momentului.”

Colectia de seara cuprinde si o linie speciala de desuuri

“Da, colectia mea de seara reprezinta, si nu, chiar nu glumesc deloc, atunci cand spun ca reprezinta in acelasi timp si o linia speciala de dessuuri. Full of Sex Marriage ori Lack of Chemestry, asa imi place sa o mai numesc…Este feminina, senzuala, te imbraca si te dezbraca deopotriva.

Iti alegi cum vrei s-o porti. Ori unde. Ori cu cine. Si mai ales, pentru cine.

E usor versatila. Este si minimalist urbana, are si-un pic de privire porno chic. Dar este si suava. Totodata sexuala. Da, exact asta este in esenta: o linie ce inspira si expira sex si sexualitate. Dorinta. Freamat. Trup. Goliciune. Putere.

Incaltamintea este aparte si e foarte importanta in tinuta de ansamblu. Ce are special un pantof sau o pereche de ghete REPROBABLE

“Cretă, spre exemplu. Mesaj. Mood. Hai sa-ti explic, caci parca parca te simt asaa, un pic nedumerita?!? In speta, pantofiorii nostri sunt tratati si vopsiti special pentru a se putea scrie pe ei. Exista cate unii scrisi deja de mine personal fara posibilitate de a schimba mesajul, exista insa si altii pe care ti-i poti scrie singurica de cate ori iti doresti, acestia functionand pe principiul "tabla de scoala": scrii/ stergi apoi cu buretele. Scrii iar/stergi din nou cu buretele. Si tot astfel mai departe pana cand te plictisesti..hahahah

Ce zici? Iti place ideea?”

Recunoscuti de Not Just A Label

“Tocmai ce am fost selectati de catre Not Just A Label, cea mai (re)cunoscuta platforma care incurajeaza designerii nonconformisti, icon pentru cei din domeniu, din industria fashion, am fost selectati zic, ca fiind Black Sheep.

Sunt foarte mandra, iar asta pentru ca, a fi Black Sheep NJAL inseamna mai exact o recunoastere din partea acestora, recunoasterea faptului ca esti cumva cu adevarat un brand inovativ. Pionier in design vestimentar, un brand cu sanse reale de evolutie rapida, sigura.

Fiind printre cei selectati Black Sheeps mai inseamna si ca te bucuri de tot suportul NJAL Team, ai din partea acestora un soi de acreditare publica hai sa-i spunem, detii in fapt o carte de vizita misto.

Care iti deschide usi, pan' sa apuci sa bati...cioc-cioc-cioc..!!hahah!

Its open, dear! We are always OPen(minded).

-with love, R-“