comunicat de presa

Vopseaua Unicolor Revolution

Produsa in Israel, vopseaua tratament Unicolor Keratin Revolution contine keratina si argan, ingrediente ce asigura revitalizare, stralucire naturala si combate caderea parului. Exista intr-o gama variata de culori, inclusiv crazy colors (roz, mov, violet, etc). Este disponibila atat ca produs profesional in saloane dar se poate folosi si acasa..

Pret 25 lei, Beauty Free, adresa Bv Pipera nr 17, Voluntari, 0720 757 757

Kava Kava Tratament intensiv impotriva caderii parului

Unul dintre cele mai importante beneficii ale plantei Kava Kava este acela ca are rezultate excelente impotriva caderii parului, atunci cand ea este folosita alaturi de substantele extrase din frunzele de Ginkgo Biloba.

In urma cercetarilor temeinice, o echipa de specialisti a pus la punct formula sistemului Anti Hair Loss Treatment Kava Kava, care actioneaza pe trei planuri: - vindeca simptomele cauzate de stres, stresul fiind cea mai mare cauza ce duce la caderea parului

ingroasa si fortifica firul de par, astfel incat acesta sa nu se mai rupa si sa nu mai cada

imbunatatirea circulatiei in zona scalpului, care ajuta astfel la cresterea parului, prin eliberarea unor substante nutritive in foliculii capilari.

Pret 30 lei/fiola Beauty Free, adresa Bv Pipera nr 17, Voluntari, 0720 757 757



Kava Kava - Masca 60 de secunde

Imbogatita cu extracte organice de kava kava, ginkgo biloba, keratina si rozmarin, masca intareste structura interioara a firului de par si polimerii din cuticula acestuia , pentru a il proteja. Hraneste, inmoaie, netezeste si sigileaza cuticula parului uscat, electrizat si rebel. Contine active ce formeaza un film protector impotriva umiditatii din aer. Lasa parul disciplinat, usor de aranjat si stralucitor. Distribuiti in mod egal pe parul uscat cu prosopul si masati suvita cu suvita, lasati sa actioneze timp de 60 de secunde, clatiti apoi bine.

Pret 155 lei, Beauty Free, adresa Bv Pipera nr 17, Voluntari, 0720 757 757