comunicat de presa

La Veranda Mall vizitatorii beneficiaza de reduceri substantiale, de pana la 70%, la articole vestimentare, produse de infrumusetare, jucarii si calatorii, iar restaurantele au pregatit oferte promotionale, valabile toata luna ianuarie.

“Noul an da startul in mod traditional perioadei de reduceri in centrele comerciale din intreaga lume. La fel si la Veranda Mall, unde in luna ianuarie preturile din magazine au scazut considerabil, unii dintre chiriasi oferind discounturi de pana la 70%. Nu doar cele de imbracaminte s-au inscris in acest maraton al reducerilor, ci si restaurantele, magazinele cu produse de infrumusetare si ingrijire, dar si agentiile de turism. Fiecare membru al familei va gasi aici produse pe care si le doreste la preturi competitive”, a declarat Andrei Pogonaru, dezvoltatorul Veranda Mall.

Brandul francez TATI, al carui singur magazin din Romania se afla in Veranda Mall, incepe anul 2017 cu reduceri semnificative, de pana la 60%, la articole din categorii diferite, de la haine pentru intreaga familie si produse de infrumusetare la articole si decoratiuni pentru casa.

Cei care doresc sa isi completeze tinuta cu articole din colectia toamna-iarna pot profita de promotiile din magazinele C&A, LC Waikiki si H&M, unde gasesc haine si accesorii reduse cu pana la 50%. Acestea pot fi completate cu produse de la Bijuteria Stil, care ofera discount de 15% pana pe 31 martie. Jolidon, unul dintre cele mai apreciate branduri de lenjerie intima din Romania, a scazut preturile cu pana la 70%.

La Deichmann, cel mai mare comerciant de incaltaminte cu amanuntul din Europa, la achizitionarea unui produs la promotie, a doua pereche beneficiaza de reducere de 50%. In plus, la doua perechi de incaltaminte alese la pret redus, a treia este gratis. De asemenea, la Salamander, vizitatorii pot profita de reducerile de pana 40% valabile toata luna ianuarie.

Din zona de beauty si lifestyle, Profihairshop ofera 20% reducere la toate produsele din gama L’Oreal Professionnel (ingrijire, styling si culoare), acelasi discount este valabil si in magazinul Gerovital pentru cosmeticele AslaVital. La Melkior, intaritorul de unghii Express poate fi achizitionat la pretul promotional de 19,90 lei, pe cand Yves Rocher lanseaza reduceri de pana la 50% pentru o serie de produse. In acelasi timp, brandul Nomasvello ofera 20% discount la Epilare Definitiva si Rejuvenare Faciala cu IPL.

Perioada de reduceri vine cu surprize si pentru copii, iar special pentru ei magazinul Noriel ofera reduceri de 50% la multe jucarii. Mai mult, in fiecare saptamana, de joi pana duminica, micii vizitatori sunt invitati sa urmareasca spectacolele de teatru de animatie puse in scena de Centrul Cultural Petre Tutea si sa participe la activitatile organizate de Teatru la Cinema, la care au intrarea gratuita.

Reducerile nu se opresc aici, iar pasionatii de calatorii isi pot planifica de pe acum urmatorul concediu, profitand de pachetele atragatoare oferite de agentia TUI Travel.

Pentru o pauza binemeritata intre sesiunile de cumparaturi, vizitatorii se pot relaxa in zona de restaurante, unde branduri precum KFC, McDonald’s, Pizza Colosseum si Spartan au numeroase promotii, oferind un produs gratuit la unul achizitionat, bauturi din partea casei sau meniuri la preturi promotionale.

De asemenea, in magazinul Digi din Veranda Mall, vizitatorii beneficiaza de reducerea de pana la 50% la abonamentele Digi Mobil sau pana la 350 lei cadou pentru achizitia oricarui telefon din oferta.

Carrefour Veranda a initiat un serviciu unic, disponibil doar pentru clientii varstnici ai centrului comercial. Astfel, cei care au peste 60 de ani si locuiesc la 1,5 km distanta de Veranda Mall beneficiaza de livrarea gratuita a cumparaturilor acasa.

In acelasi timp, doar la Carrefour Veranda, pensionarii ce fac cumparaturi de minimum 100 lei primesc cadou un voucher de cumparaturi in valoare de 10 lei.