comunicat de presa

Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), lider global in produse, sisteme si servicii de iluminat, anunta parteneriatul cu platforma pentru smart home IFTTT in cadrul programului Friends of Hue, oferind o certificare suplimentara a compatibilitatii Philips Hue cu software-ul IFTTT.

Ce este IFTTT?

IFTTT aduce impreuna aplicatiile preferate, precum cele de prognoza meteo sau de management al contactelor, si le conecteaza prin intermediul Applet-urilor, totul pentru a crea o noua experienta in utilizare.

Integrate cu sistemele Philips Hue inca din 2013, Applet-urile IFTTT permit conectarea utilizatorului la peste 400 de servicii care sa imbunatateasca modul in care este controlata o casa inteligenta.

Spre exemplu, utilizatorii pot folosi Applet-uri pentru a declansa schimbarea nuantei in care ilumineaza Philips Hue atunci cand Statia Spatiala Internationala se afla deasupra locuintei sau chiar sa isi modifice culoarea in nuantele echipei de fotbal favorite atunci cand aceasta marcheaza un gol. Mai mult, cu Philips Hue, lumina devine albastra daca meteorologii prognozeaza ca va ploua.

Parteneriatul IFTTT Friends of Hue si lansarea competitiei globale

Din 12 ianuarie, IFTTT a devenit partener oficial in programul Friends of Hue, iar pentru a sarbatori evenimentul, cele doua companii lanseaza o competitie globala adresata utilizatorilor finali.

Pentru a se inscrie in concurs, acestia trebuie sa propuna o idee de Applet care sa ii ajute in indeplinirea promisiunilor facute cu ocazia trecerii in noul an sub forma unei postari pe pagina de Facebook Philips Hue sau direct pe propriul profil de Facebook sau Twitter, folosind hashtag-ul #HueOnIFTTT. Toate inscrierile vor fi analizate de un juriu format din specialisti Philips Lighting si IFTTT, iar participantul cu cea mai creativa idee va castiga produse Philips Hue in valoare de 2.000 de euro.

Urmariti videoclipul: https://youtu.be/WjUI5pHsDus

Linden Tibbets, CEO IFTTT, declara: “Prin aderarea la programul Friends of Hue, IFTTT isi solidifica parteneriatul cu Philips, in prezent una dintre cele mai populare companii de pe platforma noastra. Pionieratul Philips Lighting in ceea ce priveste experientele unei case conectate este recunoscut pe plan mondial si suntem mandri ca ne putem alatura eforturilor lor in acest sens, asteptand cu interes oportunitatile viitoare.

George Yianni, Head of Technology Home Systems, Philips Lighting, adauga: “IFTTT este una dintre cele mai populare integrari software pentru produsele Philips Hue, prin intermediul careia oferim consumatorilor posibilitatea de a se exprima cu ajutorul luminii. Odata cu lansarea competitiei globale, dorim sa venim in intampinarea dorintelor lor, ajutandu-i sa isi indeplineasca obiectivele pentru anul 2017.”

Descoperiti modul in care Philips Hue este integrat cu sistemul IFTTT: https://ifttt.com/hue.