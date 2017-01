comunicat de presa

Dupa 1 milion de ore de cercetare in laborator si peste 22.000 de teste pentru consumatori, Pantene lanseaza noul balsam Pantene Smart Pro-V, care poate evalua si actiona asupra parului degradat, pentru a-l intari parul pana la ultimul centimetru.

Atena, 18 ianuarie 2017 – Pantene, brandul numarul 1 in ingrijirea parului, a lansat un nou balsam sub forma de spuma, dezvoltat special pentru femeile cu firul de par subtire. Formula usoara nu ingreuneaza parul, dar ofera aceeasi hidratare Pantene. Textura spuma este absorbita adanc in firul de par, oferind hidratare fara reziduuri care sa il ingrase si sa ii ofere aspect neplacut. In plus, toate gamele de sampon si balsam Pantene au fost reformulate.

Balsamul sub forma de spuma

Cercetarile arata ca peste 50% din femeile din Europa aleg sa nu foloseasca deloc balsam, iar altele folosesc prea putin sau isi clatesc parul prea mult, de teama sa nu il ingreuneze, consecinta fiind un par degradat treptat. Balsamul este esential pentru descurcare, hidratare si protejare.

„Formula spuma le ofera femeilor increderea de care au nevoie de a folosi din nou balsam, pentru a obtine un par matasos si puternic, un par sanatos,” a declarat Dr. Jeni Thomas, specialist al echipei de cercetare Pantene. „Textura aerata ofera hidratare fara a incarca parul si il protejeaza de la radacina pana la varfuri.”

Noul balsam are o textura aerata, care, odata ce intra in contact cu aerul, capata volum si totodata conserva ingredientele acestuia, pentru a fi absorbit mai usor si a oferi hidratare parului. Dupa clatire, parul ramane curat, hidratat si deloc incarcat.

Spuma, care se distribuie mai usor decat un balsam crema obisnuit, trebuie aplicata la dus pe parul umed, dupa samponare, precum un balsam obisnuit, apoi clatita. Balsamul spuma este disponibil in variantele Repair & Protect si Aqua Light.

Smart Pro V

Femeile isi supun in permanenta parul la nenumarate schimbari in incercarea de a atinge aspectul dorit. Aproximativ 85%* dintre femeile din intreaga lume isi doresc un par lung si plin de vitalitate, un par Pantene, iar aproape jumatate din cele care au deja un parul lung isi doresc un par si mai lung.

Suvitele lungi sunt mult mai greu de intretinut, se deterioreaza mai repede, iar un par deteriorat reprezinta o amenintare la adresa idealului de frumusete pentru multe femei. Pana acum, parul sanatos de la radacina pana la varfuri a fost un ideal de neatins. In aceasta situatie s-a regasit si ambasadorul global Pantene, Selena Gomez, pe care firele despicate au oprit-o sa isi lase parul sa creasca si mai mult. Insa asteptarea a luat sfarsit si visul de a avea un par Pantene e mai aproape ca niciodata.

Dupa peste 1 milion de ore in laborator si 16 ani de cercetare, a luat nastere revolutionarul Pantene Smart Pro-V, care ii ofera Selenei posibilitatea de a-si realiza propriul #hairgoal si de a avea parul mai puternic si mai lung. Formula Pantene Smart Pro-V identifica zonele deteriorate de pe lungimea firului de par si actioneaza in functie de nevoi, facand parul mai puternic de la radacina pana la varfuri.

„Cand vine vorba despre par, unul dintre obiectivele mele pentru par este sa il las sa creasca pana cand obtin onduleuri naturale. Iubesc noul Pantene Smart Pro-V! Nu ma face sa-mi simt parul greoi, asa ca nu imi e teama sa il aplic pe intreaga lungime a parului. E important sa-l folosesti peste tot pentru a opri deteriorarea de la radacina, nu doar pe varfuri. Pantene este unul dintre balsamurile mele preferate pentru ca imi ofera hidratarea de care parul meu are nevoie si il lasa foarte sanatos, deci il pot creste mai lung. Parul meu trece prin multe schimbari si trebuie sa ma asigur ca am mare grija de el,” a declarat Selena Gomez.

Rezultatul: un par mai rezistent si mai lung pana la ultimul centimetru, care arata superb fara sa fie nevoie de styling!

„Balsamurile Pantene Smart Pro-V sunt rezultatul unei adevarate inovatii ingineresti. Au fost concepute pentru a ajuta parul sa creasca mai lung si mai rezistent. Spre deosebire de balsamurile obisnuite, care ingreuneaza parul, Pantene Smart Pro-V identifica si raspunde diferitelor grade de deteriorare, ceea ce le ofera femeilor posibilitatea de a-si ingriji cu adevarat parul de la radacina pana la varfuri,” a declarat Dr. Jeni Thomas.

Formulele Smart Pro-V intaresc si transforma parul in profunzime. Cu noul Pantene, femeile isi vor indeplinii propriile #hairgoals si vor obtine un par puternic si sanatos pana la ultimul centimetru, parul Pantene!