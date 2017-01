comunicat de presa

Ca in fiecare inceput de an, in ianuarie sa contureaza o lista cu planuri, dorinte si rezolutii, pentru a prioritiza mai usor lucrurile de realizat. Pe langa planuri de vacanta, dorite in plan professional sau cuplu, in aceasta lista trebuie sa existe activitati de relaxare permanenta, care sa aduca si un aport substantial de beneficii asupra sanatatii. Dansul este cea mai complexa forma de miscare, dar si un stimulent spiritual, care dezvolta atat sanatatea organismului, cat si o minte relaxata si echilibrata.

Studiile echipei de profesori din scoala de dans Arthur Murray Bucuresti arata faptul ca persoanele care practica dansul ca activitate extra-job au un ritm de viata mult mai echilibrat si sanatos. Conform studiilor, iata cele mai importante 5 motive pentru care dansul trebuie sa devina o prioritate in acest nou an.

5 motive pentru care dansul iti va schimba viata

1. Prins dans, sanatatea fizica este protejata

Intarirea oaselor, a tonusului muscular, pierderea in greutate, cresterea flexibilitatii, imbunatatirea posturii sunt cateva beneficii principale pe care dansul le are asupra corpului. Dansul este un sport complex, deoarece beneficiile sanatatii fizice sunt completate de cele spirituale. Un ritm de viata activ poate fi uneori obositor, dar prin dans corpul si mintea sunt echilibrate, iar in acest fel, situatiile tensionate pot fi gestionate cu usurinta. Dansul este o forma de exercitiu fizic, potrivita pentru orice categorie de varsta, indiferent de conditie fizica sau silueta.

Dansul imbunatateste functionarea inimii si a plamanilor, intareste masa musculara si sporeste conditia fizica, tonifica musculatura, se pierd kilogramele in plus, elimina riscul de osteoporoza, creeaza o coordonare motrica mai buna, si nu in ultimul rand creste increderea de sine si dezvolta abilitatile sociale.

2. Dansul amelioreaza stresul de zi cu zi

Este dovedit stiintific ca prin dans este eliminata o cantitate mare de endorfine, iar atunci cand se intampla acest fenomen, atat mintea, cat si corpul sunt intr-o stare euforica. Endorfinele sunt calmante naturale, eliminate de creier, care reduc starea de stres si anxietate. Astfel, dupa un antrenament intens de dans, endorfinele eliminate calmeaza organsimul si creeaza o atitudine optimista.