Relatiile nu mai sunt ce-au fost, certurile se termina mai mereu cu despartiri, chiar si mariajele pe care le credeai rupte din povesti se destrama... Din cauza nepasarii, a egoismului, a timpului putin si a... miturilor de care nu reusim sa ne desprindem.

Cele mai cunoscute mituri despre relatii

Daca ne iubim, va dura toata viata

Ai fluturi in stomac si esti convinsa ca n-ai mai fost atat de implinita niciodata si cu toate astea nimeni nu-ti poate promite fericirea vesnica alaturi de un om, nici macar el! Nu te agata de nimeni de parca ar fi imposibil sa-l pierzi, te poti alege cu inima franta si cu nervii la pamant. Psihologii spun ca nici nu suntem facuti sa ramanem alaturi de cineva la infinit. Intervine blazarea si, oricat am cauta euforia de la inceput, vine un moment in care n-o mai gasim. Sigur, sunt oameni care sarbatoresc nunta de aur si se iubesc si-acum ca la douazeci de ani, asa ca nu inceta sa crezi in iubire, dar nici n-o lua drept garantata pe viata. Ca sa nu suferi.

Relatia nou-venita ma face fericita

Da, cand esti singura de cam mult timp incepi sa ai impresia ca o relatie e tot ce-ti trebuie ca sa te simti in randul lumii. Toate prietenele tale au iubiti, locuiesc impreuna, gatesc impreuna, pleaca in excursii tinandu-se de mana, tu esti a nimanui, singura acasa, la masa si mai ales in pat. Daca-ti trece prin minte sa te implici intr-o relatie doar de dragul de a aluna singuratatea, n-o face! Poate ca acum te simti incompleta, dar ce-ti lipseste nu e un barbat oarecare, ci iubirea aia unica pe care o simti in fiecare por. Fii deschisa, cunoaste oameni noi si daca te indragostesti, atunci da, da-i bataie!

Sexul e bun doar la inceput

E drept ca pasiunea si atractia de la inceput nu se compara cu nimic. V-ati tine in brate toata noaptea, v-ati saruta si pe strada, si la teatru, ati face sex dimineata, seara si in pauza de masa. Dar se pare ca sexul e din ce in ce mai bun pe masura ce-ti cunosti mai bine partenerul. Conexiunea voastra devine si mai intima, sunteti una trup si suflet. Daca viata voastra sexuala nu mai e ce-a fost, nu gasi scuze, prin urmare, fiindca nu exista! Mai bine fa ceva ca sa reaprinzi flacara pana nu se stinge de tot.

Contrariile se atrag

Cele mai frumoase fete se casatoresc cu cei mai urati barbati, cele mai destepte cu unii nu tocmai aprigi la minte, cele cuminti isi iau baieti rai. Se intampla de multe ori, caile Domnului si ale iubirii sunt nebanuite. Dar rareori dureaza aceste combinatii neasteptate, aratate cu degetul si blamate. Experienta demonstreaza ca au mai multe sanse impreuna cuplurile care impartasesc aceleasi pasiuni si se aseamana in toate cele. Poate ai observat ca dupa o vreme de iubire implinita, partenerii incep sa-si semene si fizic, de parca ar fi frati. Si nu-i deloc rau daca amandoi sunteti indragostiti de sport sau va place sa incheiati ziua cu un pahar de vin in mana. Mult mai placut asa, cu pasiuni comune, decat sa plece el la ski, iar tu sa ramai inchisa in camera de hotel, fiindca urasti zapada.