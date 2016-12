Vrei sa incepi noul an in forta si cu multa energie pozitiva? O schimbare de look ar putea fi tocmai detaliul care sa iti dea restartul de care ai nevoie pentru a fi mai hotarata, pentru a te simti mai increzatoare in fortele proprii sau pur si simplu pentru a iti da un refresh. O simpla schimbare in stilul vestimentar, de pilda, iti poate conferi o atitudine noua si iti poate imbunatati pur si simplu viata, se arata intr-un articol de pe Huffington Post. Iata cum iti poti da un binemeritat refresh pentru anul urmator:

1. Incearca ceva cu adevarat nou si surprinde-i pe toti cei din jur

Cu doar putina atentie la detalii poti obtine un look schimbat in totalitate. Daca ai nevoie de ochelari, de pilda, ce-ar fi sa-i inlocuiesti cu astfel de lentile? Poti pentru o luna sa incerci un look fara ochelari sau, si mai bine, cu o pereche de lentile colorate, pentru a vedea cum ti-ar sta cu ochii verzi, caprui sau albastri.

Dupa cum vezi, poti sa-ti cumperi si o pereche de lentile pentru cateva purtari, doar pentru a le incerca, la un pret foarte avantajos.

Orice femeie si-a dorit macar o data sa vada cum i-ar sta cu lentile colorate, asa ca este o idee excelenta sa incerci aceasta schimbare pentru petrecerea de Revelion si apoi sa vezi daca e un look pe care vrei sa-l adopti pe termen lung.

2. Cel mai usor lucru de schimbat la look-ul tau

Desigur, cel mai usor de schimbat ramane tunsoarea sau culoarea parului. Daca nu vrei totusi o modificare radicala a aspectului, poate incepi doar cu niste suvite sau cu o nuanta putin diferita fata de cea pe care o ai acum. O tunsoare noua poate sa-ti schimbe radical aspectul, insa, daca nu vrei sa risti prea mult, ramai in zona de confort si nu taia foarte mult din par.

Ca sa stii exact ce ti s-ar potrivi, poti incerca o aplicatie cu ajutorul careia alegi diverse coafuri, tunsori si nuante ale parului. E foarte usor si te va ajuta sa iei mai usor o hotarare. Poti sa ai parte de un look proaspta chiar si fara sa iti tai parul, doar shimbandu-i cararea sau felul in care il coafezi zi de zi.

3. Arunca tot si fa-ti plinul din nou

Toate femeile au o trusa de machiaj incarcata cu produse invechite, care zac nefolosite sau care nu mai arata la fel de bine. Sfatul nostru? Arunca tot si fa niste achizitii noi in ceea ce priveste produsele de make-up. In felul acesta vei alege doar produse pe care le vei folosi cu adevarat si nu vei mai fortata sa te intorci la vechiul stil de machiaj sau la vechile culori. Fii indrazneata, alege un tus negru pentru o privire patrunzatoare si un ruj bordo, nuanta foarte populara anul acesta.

4. Haine si accesorii noi

Desigur, o schimbare pe care ar trebui sa o iei in calcul, daca vrei sa-ti dai un refresh, este achizitionarea unor haine si accesorii noi. Iesi din zona de confort si incearca un look total nou. Obisnuiesti sa porti mereu jeansi si o camasa? Incearca o rochie casual. Rareori porti bijuterii sau accesorii? Poate dai o raita pe la un magazin de accesorii pentru un colier, o pereche de cercei si un inel.

Tu ce ai de gand sa schimbi la look-ul tau in viitorul apropiat?

Sursa foto: vfedorchenko/Shutterstock, Ann Haritonenko/Shutterstock