In timp ce majoritatea asteapta lunile de vara pentru a-si pune la cale concediul, cei mai castigati sunt aceia care aleg sa calatoreasca in prima luna a anului. Ianuarie este o perioada excelenta pentru vacante: lipseste aglomeratia specifica din iulie sau august, zborurile cu avionul sunt mult mai ieftine, mai ales daca le cauti pe acest site, care iti scaneaza mii de zboruri pentru a gasi cele mai bune oferte.

Astfel, iti poti permite chiar sa vizitezi destinatii exotice, din Asia, America de Sud sau din Africa, la care nici nu ai fi putut visa in restul anului. Iata care sunt locurile in care poti incepe sa iti planifici vacanta chiar acum:

1. Insulele Madive, locul fabulos cu vreme ideala

Pentru cei care vor sa scape de frig, dar nici nu vor sa indure o canicula cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius, insulele Maldive sunt destintia potrivita. Vei avea parte de un climat bland, cu vreme insorita si temperaturi cuprinse intre 20 si 30 de grade Celsius, iar lunile ianuarie si februarie sunt cele mai uscate, astfel incat nu vei avea parte de ploi. In plus, unele companii aeriene au inceput sa introduca si zboruri low-cost spre aceasta destinatie populara, astfel incat nu va trebui sa faci mari sacrificii financiare pentru a-ti permite sa mergi aici, scrie The Telegraph.

2. Nicaragua, un mix de cultura si peisaje spectaculoase

Situata in America Centrala, Nicaragua este tara in care gasesti tot ce ti-ai putea dori: de la paduri tropicale, pana la plaje salbatice, neamenajate, palmieri sau vulcani. Luna ianuarie este cea mai buna pentru a calatori aici, deoarece este luna cu cele mai bune temperaturi, dar si cea in care ploua cel mai putin. In ceea ce priveste cazarea, ai la dispozitie cabanele eco de pe malul oceanului, care iti ofera o priveliste spectaculoasa, dar poti cauta cazare mai ieftina si la localnici. Exista mai multe orase in care poti merge cu avionul. Cauta pe biletedeavion.ro orase precum Puerto Cabezas, Nueva Guinea, Bluefields, San Carlos, Rosita sau Managua si vei vedea ca preturile pentru zboruri sunt mai mici decat te-ai fi asteptat.

3. Bali, Indonezia - preturi acceptabile la inceput de an

Renumit pentru peisajele sale desprinse din reviste, Bali este si una dintre cele mai aglomerate destinatii din lume, mereu plina cu turisti din toate colturile planetei. Multi aleg sa isi petreaca aici Craciunul si Revelionul, astfel ca ianuarie este una dintre putinele luni in care poti gasi cazare si bilete de avion la preturi avantajoase, chiar daca le iei pe ultima suta de metri.

4. Belize, destinatia perfecta pentru aventurieri

Vremea caniculara, umezeala din aer, dar si ploile frecvente din Belize, o zona cu multe furtuni tropicale si uragane ii sperie pe multi si ii fac sa se reorienteze cand isi aleg destinatia de vacanta. Belize nu este un loc pentru cei slabi de inima, insa persoanele cu spirit aventurier vor gasi aici jungle tropicale, ruine mayase, plaje a caror frumusete iti taie respiratia si zeci de trasee pentru amatorii de senzatii tari. In ianuarie si februrie, vremea este mai placuta si aerul putin mai uscat, asa ca daca iti doresti o vacanta memorabila, acum este timpul sa o faci.

5. Thailanda - o destinatie aglomerata, dar de vazut macar o data

Cel mai aglomerat sezon din Thailanda este in primele doua luni ale anului, cand coasta vestica Andaman, cu destinatii precum Koh Phi Phi, Phuket sau Koh Lanta, sunt luate cu asalt de turisti. Pe de alta parte, insulele estice Koh Samui, Phangan sau Tao sunt mai umede la inceputul anului, asa ca cele mai bune luni pentru a le vizita sunt martie si aprilie. Thailanda nu este lipsita de ploi torentiale, care ii gonesc pe turisti de pe plaje, insa dupa o ora toata lumea se intoarce la bronzat, pentru ca aici capriciile vremii nu tin mai mult de cateva zeci de minute. In plus, in ciuda afluxului de turisti, Thailanda ramane una dintre cele mai ieftine destinatii exotice, daca te raportezi la costurile pe care le vei avea acolo.

6. Africa de Sud - adrenalina, distractie si amintiri pentru o viata

Africa de Sud este locul ideal pentru cei care vor o vacanta exotica cu adrenalina. Aici poti experimenta un safari, în care vei putea admira de la distanta lei, antilope sau elefanti, te poti relaxa pe una dintre numeroasele plaje din Cape Town, Port Elizabeth sau Jeffreys Bay, poti savura vinul produs de localnici si te poti caza la una dintre cabanele situate pe marginea apei. Va trebui insa sa iti iei un concediu cu doua zile in plus, pentru ca drumul pana acolo dureaza aproximativ 24 de ore, in conditiile in care multe zboruri au cel putin o escala, scrie Cntraveller.com.

7. Rajasthan, India - Taramul regilor

Situat intr-o zona desertica si neprietenoasa din nord-vestul Indiei, Rajasthan, supranumit si „taramul regilor”, este invaluit intr-o aura fascinanta de mister, care ii hipnotizeaza pe toti cei care ajung aici. Te poti caza intr-un palat si sa te simti ca si cand ar fi al tau, pentru ca in ianuarie nu sunt foarte multi turisti aici. Aceasta este si luna ideala pentru un safari in Jaisalmer, daca vrei sa experimentezi o noapte in stil arabic, adica sa traversezi o parte din desert pe spatele unei camile si sa dormi sub cerul liber.

Care dintre aceste destinatii te-ar tenta cel mai mult? Pe care le-ai mai adauga pe lista noastra?

Sursa foto: Shutterstock