Traim in vremuri in care nu mai este niciun tabu sa fii single. Mai mult decat atat, statisticile arata ca tot mai multe femei care nu sunt intr-o relatie isi cumpara in prezent locuinte. Adevarul este ca nu ai nevoie de un barbat ca viata ta sa se desfasoarea asa cum ai visat. O multime de femei, insa, spun ca le este greu sa se simta in siguranta, pentru ca nu au un barbat langa ele. Am trecut in revista cateva lucruri de care are nevoie orice femeie independenta pentru a nu se simti niciodata in pericol. Iata care sunt acestea:

1. Protejeaza-ti locuinta cu adevarat, doar asa vei fi mereu in siguranta

Simti nevoia unul plus de siguranta in locuinta ta? Este absolut firesc, mereu este bine sa fii prevazatoare si sa te pregatesti pentru orice scenariu. Cea mai la indemana solutie este fara doar si poate o astfel de camera IP prin care poti sa supraveghezi permanent casa. Simplu de montat si usor de incadrat in orice locuinta, pentru ca are o dimensiune foarte mica, o astfel de camera de supraveghere te va ajuta sa tii departe de casa ta musafirii nepoftiti.

Este atat de usor si iti ofera atat de multa siguranta, incat te vei intreba de ce nu ai apelat la o astfel de solutie pana acum.

2. O trusa pentru mici reparatii

Suntem de parere ca ar trebui sa apelezi la un profesionist atunci cand ai de-a face cu diverse defectiuni, insa pentru lucrurile mici precum schimbarea unui bec, repararea unei clante sau asamblare unui corp de mobilier, te poti baza pe tine insati. De aceea, ideal ar fi sa ai in casa o trusa pentru reparatii, care sa contina cateva unelte de baza intr-o casa – surubelnita, imbus, patent, ciocan.



3. Filtru de apa pentru a evita baxurile grele

Baxurile mari de apa ocupa foarte mult loc in cosul tau de cumparaturi si sunt greu de transportat pana acasa. In plus, daca apelezi la sticle mici, trebuie mereu sa te opresti la magazin pentru a-ti face „aprovizionarea”. Problema aceasta se poate rezolvat foarte usor cu ajutorul unui filtru pentru apa de la robinet.

Poti sa optezi pentru montarea unui filtru direct la chiuveta, sau pentru variante unei cani filtrante. In cazul canii filtrante, nu ai nevoie de un instalator, doar cumperi cana, schimbi filtrele lunar si te bucuri de apa curata.



4. Carnet de sofer si masina

Stiai ca in tara noastra numarul femeilor care au carnet de sofer este de doua ori mai mic decat al barbatilor? Este o realitate pe care o vedem si pe sosele, dar care se poate schimba foarte usor. Un automobil este foarte util nu doar pentru vacante, ci si pentru drumuri zilnice pe care oricine le are de facut. De ce sa te bazezi pe alte persoane, cand iti poti lua si tu foarte usor carnetul de sofer?

Desigur, ai nevoie si de o masina, un lucru absolut indispensabil in zilele noastre. Nu te mai baza pe taxi sau pe alte mijloace de transport, fii propriul tau om de incredere.

Acestea sunt doar patru dintre lucrurile pe care orice femeie moderna si independenta ar trebui sa le detina. Ii vor spori confortul si siguranta, pur si simplu. Ce alte lucruri crezi ca mai trebuie adaugate pe aceasta lista?

Sursa foto: Rohappy/Shutterstock, g-stockstudio/Shutterstock