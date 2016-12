Un text de Radu Buzaianu

Lui Radu ii place sa fie in direct dimineata in vieta oamenilor la radio si sa-si sesizeze viata lui in detaliile ei nesemnificative in restul zilei. E genul care in principal sesizeaza si in secundar traieste. Ceea ce nu e putin lucru.

---------------------------

Imi place ziua de 1 ianuarie. E liniste. Si e senzatia asta ca o luam de la capat. Ai impresia de coala goala de hartie. Pe 1 ianuarie anul are maxim de potential. Cu fiecare rand pe care-l scrii, imputinezi din perspectiva.

Imi place ziua de 1 ianuarie. Are ceva din anul 0. In care lumii, Dumnezeu i-a mai dat o sansa. “Every passing minute is another chance to turn it all around”. Zice Penelope Cruz in Vanilla Sky. Ziua de 1 ianuarie despre asta ne vorbeste. Despre faptul ca trebuie s-o luam de la capat. In mai toate interviurile pe care le-am luat diferitelor personalitati din spatiul public, mai reusite sau mai putin reusite, personalitatile, ca interviurile erau bune, in multe dintre ele a existat intrebarea aceasta: “ce ai face altfel, daca ai lua-o de la capat?”. Mai toti mi-au raspuns ca nimic. Ca ar face totul la fel. Ca nu au regrete. Regretul e cel mai important lucru al anului 0.

Credem sau nu credem, noi cu totii am intrat in anul 2017. Cu un mic efort de logica, ne vom pune la un moment in viata si intrebarea: “2017, de cand?”. 2017, de cand Dumnezeu a decis sa mai dea lumii asteia o sansa.

Imi place ziua de 1 ianuarie, ca e ziua aceea in care ne propunem cate ceva. Niste rezolutii, daca vrem sa dam putina amploare. Cand o iei de la capat pleci asa, cu niste incredere. Ceea ce cred e bine. Ideea e buna, directia e gresita. Traiesc de ceva timp pe lumea asta. Vreo 30 si ceva de ani. Deci nu sunt la primul 1 ianuarie din viata. Cred ca dintre greselile mari prin care am trecut a fost asta: ca aveam incredere in mine. Tot ce e in jur spre asta ne indeamna. Sa fim oameni cu incredere in noi.

Imi place ziua de 1 ianuarie, ca putem s-o luam de la capat. Va propun, macar pana la anu, sa avem incredere in Dumnezeu.