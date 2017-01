Secretul este sa nu iti impui restrictii, ci mai degraba sa iti stabilesti niste teluri realiste, pozitive si pe care sa stii ca le poti atinge. Obiceiul de a-ti face rezolutii nu este lipsit de sens: un nou an ne da sansa sa lasam trecutul in spate si sa o luam de la inceput. Indiferent ca vrei sa avansezi in cariera, sa lasi in urma o relatie toxica, sa iti faci mai mult timp pentru cei dragi sau sa iti descoperi noi pasiuni si sa strangi amintiri memorabile, inceputul de an este momentul ideal pentru a-ti face ordine in viata. Iata ce decizii te pot ajuta sa faci din 2017 un an incununat de succese si realizari:

Nu mai amana lucrurile din cauza lipsei de bani

Bugetul ne constrange sa ne limitam cand vine vorba de multe lucruri. Amanam o vacanta la care visam de mult, lasam pe anul viitor renovarea apartamentului, renuntam sa ne innoim garderoba sau sa ne cumparam ceva ce ne dorim de mult timp, gandindu-ne ca le vom face pe toate la momentul potrivit. Insa acum nu mai ai de ce sa iti amani planurile pe care le-ai pus la cale de ceva vreme, pentru ca este foarte simplu sa iei bani de aici si sa pleci intr-un concediu binemeritat sau sa iti transformi casa dupa bunul plac.

Asa nu va trebui sa iti calculezi fiecare ban din salariu si iti vei permite lucruri la care pana acum doar visai. Secretul este sa investesti in mod inteligent: alege sa faci schimbari de durata sau sa dai banii pe crearea unor amintiri memorabile, care sa te imbogateasca sufleteste, si vei iesi in castig.

Fa-ti mai mult timp pentru tine insati

Daca ai senzatia ca pana acum te-ai invartit intr-o rutina intre serviciu, familie si prieteni, este momentul sa iti acorzi tie mai multa atentie. Timpul pe care il petrecem singure, indiferent ca practicam un hobby sau ca ne descoperim o noua pasiune, nu este niciodata timp pierdut. Asa ajungi sa te cunosti mai bine, sa iti testezi limitele si sa inveti sa gasesti fericirea in lucrurile marunte. Stresul este una dintre cele mai mari probleme ale femeilor tinere, care sunt atat de preocupate sa isi organizeze programul aglomerat pentru a impaca pe toata lumea incat isi sacrifica timpul personal si ajung sa simta ca nu fac nimic special pentru ele insele.

Nu incepe o dieta, ci alege un nou stil de viata

Luna ianuarie este cea mai aglomerata pentru salile de fitness, luate cu asalt de cei care vor sa dea jos kilogramele acumulate de sarbatori sau cei care si-au propus sa inceapa o dieta. In februarie insa, nici macar jumatate nu isi innoiesc abonamentele la sala. Este usor sa iti pierzi motivatia cand iti impui o dieta restrictiva sau un program de antrenament intensiv, caruia corpul tau nu ii poate face fata din prima. Alege, in schimb, sa iti schimbi stilul de viata si sa iti dai timp pentru a te acomoda.

Elimina treptat din alimentatie prajelile, carbohidratii in exces si dulciurile, fa-ti un obicei din a bea cel putin doi litri de apa zilnic si prepara-ti mai des mancarea acasa, folosind ingrediente cat mai naturale. Doar facand aceste mici modificari in alimentatie vei slabi cateva kilograme, pe care nu le vei mai pune inapoi, daca iti faci din asta un mod de viata.

In ceea ce priveste miscarea, secretul este sa ii dai timp corpului tau sa se obisnuiasca, iar mersul la sala sa iti intre in rutina, astfel incat sa simti nevoia sa faci sport chiar si in zilele de pauza. Poti sa incepi cu trei antrenamente pe saptamana, la o intensitate confortabila, dar care sa te solicite totusi suficient de mult. In timp, vei observa ca organismul tau a capatat rezistenta si vei putea sa iti setezi niste obiective care sa te mentina motivata.

Elimina din viata ta persoanele care iti fac rau

Indiferent ca e vorba despre prieteni care te ranesc sau te dezamagesc constant sau despre o relatie in care nu esti fericita si care mai mult iti face rau, alege sa iti faci ordine in viata fara teama ca vei ramane singura. Un proverb spune ca este mai bine sa fii singura decat intr-o companie proasta, asa ca vei vedea ca lucrurile se vor aseza pentru tine odata ce ai rupt legaturile cu toate persoanele care nu te merita.

Fii mai blanda cu tine insati

Daca ai obiceiul de a te trasforma in cel mai mare critic al tau si de a te taxa dur pentru fiecare greseala pe care o faci, acum este timpul sa fii mai blanda cu tine insati. Potrivit Reader's Digest, cel mai usor mod de a face acest lucru este sa te gandesti la tine ca la o prietena pe care o iubesti si o respecti. Daca nu esti la fel de dura cu persoanele dragi tie, de ce ai fi cu tine insati? In momentul in care vei reusi sa scapi de regrete si sa nu te mai dojenesti pentru fiecare alegere nepotrivita, vei fi mai fericita si vei privi viata cu alti ochi.

Tu ce planuri ai pentru noul an? Ce rezolutii dintre cele propuse de noi se regasesc si pe lista ta?

Sursa foto: Shutterstock, Copyright: Subbotina Anna