A mai trecut un an, plin de momente care mai de care mai intense, mai amuzante, mai dramatice sau mai pline de dragoste, iar acum suntem pregatiti sa o luam de la capat. Ne asteapta un an nou de care sa ne bucuram cat mai mult, in care sa ne indeplinim dorintele si in care sa incercam, pe cat posibil, sa facem mai mult din ceea ce ne face cu adevarat fericiti. In ceea ce priveste cinematografia, anul 2017 se anunta unul extraordinar, cu filme de exceptie asa ca pregatiti-va pentru ca aveti ce vedea.

Cele mai asteptate filme ale anului 2017

1. Resident Evil: The Final Chapter

Daca sunteti fani ai seriei Resident Evil atunci acest lucru cu siguranta este un motiv de bucurie. Cea mai de succes franciza de film inspirata dupa un joc video a ajuns, intr-un final (pentru ca fie vorba intre noi parea ca nu se va termina niciodata), la ultimul capitol. Milla Jovovich o va reintepreta pe supereroina Alice si arata parca mai bine ca niciodata. Din punctul meu de veder, o mare parte din succesul filmelor Resident Evil i se datoareaza ei. Actiunea filmului se petrece imediat dupa evenimentele din penultimul Resident Evil: Rasplata. Alice trebuie sa se intoarca acolo unde a inceput tot cosmarul, Stupul din Raccoon City, si sa dea lovitura de gratie Corporatiei Umbrella, care isi strange fortele in incercarea de a distruge o data pentru totdeauna Pamantul si pe ultimii supravietuitori ai apocalipsei.

2. Fifty Shades Darker

Cu un trailer care a batut recordul de vizualizari in 24 de ore de la lansare, Fifty Shades Darker (Cincizeci de umbe intunecate), continuarea peliculei Fifty Shades of Grey este unul dintre cele mai asteptate filme ale anului 2017. A doua parte a trilogiei erotice de succes, dupa seria omonima scrisa de E.L.James, se anunta a fi mult mai exploziva si mai pasionala decat prima parte. Ramane insa de vazut.

3. The Great Wall

Povestea nespusa a legendarului Zid Chinezesc. Cel mai scump film chinezesc produs vreodata il are in rolul principal pe actorul de succes Matt Damon. Filmul care a iscat cateva controverse in urma aparitiei trailerului, din pricina deciziei de a pune un actor alb in rol principal, este o poveste fantastica ce inconjoara legenda ridicarii Zidului Chinezesc. Filmul, in regia lui Zhang Yimou (Hero. House of Flying Daggers), unul dintre cei mai mai buni stilisti vizuali ai momentului, spune povestea unor forte de elita care trebuie sa lupte cu toate fortele pentru soarta omenirii, intr-unul dintre cele mai legendare locuri din lume.

4. Kong: Skull Island

Un King-Kong mai mare,mai puternic si mai rau ca niciodata. La 11 de ani de la remake-ul facut de Peter Jackson, aceasta franciza este reinviata (nu ca ar fi fost cu adevarat necesar) cu noul film regizat de Jordan Vogt-Roberts. Filmul spune povestea unei echipe de exploratori, ce se aventureaza, mai mult decat era cazul, intr-un teritoriu necunoscut al unei insule din Pacific, iar acolo vor descoperi taramul mitic al celebrului Kong. Efectele speciale sunt cu adevarat uimitoare, iar acest Kong este mult mai deosebit decat orice s-a vazut pana acum.

5. Beauty and the Beast

Printre cele mai asteptate filme ale anului 2017 se numara si adaptarea cinematografica a basmului Frumoasa si Bestia, produs de Disney. E filmul pe care il astept cu cel mai mare entuziasm anul acesta, cu atat mai mult cu cat este basmul meu preferat, iar Belle este favorita mea. Trailer-ul filmului a devenit viral pe internet, strangand in numai cateva ore de la aparitia sa milioane de vizualizari. In rolurile principale ii vom vedea pe Emma Watson, interpretand rolul frumoasei si independentei Belle, Dan Stevens (Bestia), Luke Evans (Gaston), Ian McKellen (Cosgsworth) si Ewan McGregor (Lumiere).