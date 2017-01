Piese cu imprimeuri cu pisicute - detalii meWOW!

Pana acum un an de zile ma bucuram sa vad o pisica doar in filmuletele de pe Youtube. In prezent, insa, imi fac viata mai frumoasa in fiecare zi cu prezenta necuvantatoarei mele Rumba. Si ma intreb: cum am putut sa traiesc 28 de ani fara un animal de companie?!

Sa ai un animal de companie este terapie curata. Iubesc cainii, caii, broastele testoase si dihorii in aceeasi masura, insa o pisicuta oarecare m-a ales si de atunci zambesc incontinuu. Stiu ca ma intelegi, pentru ca traiesti aceleasi emotii din moment ce citesti acum acest material. Asa ca pentru tine, pentru mine, am aruncat un ochi pe rafturile magazinelor online si am pus pe my wishlist cateva produse cu si despre cele care ne-au cucerit inimile. Am ales doua lenjerii de pat absolut superbe. Doua modele cu imprimeuri cu pisicute in care atat eu, cat si felina mea de acasa o sa ne bucuram sa ne jucam printre ele. Da, de cand o am pe Rumba, nu mai impart doar cu iubitul patul, ci si cu ea, care doarme pe aceeasi perna cu mine, in capul meu. Set de pat roz: 189 lei; Set de pat alb: 129 lei Venita din America, sora mea mi-a adus o multime de cadouri. Nu exagerez cand spun ca mai mult de jumatate sunt cu pisici imprimate. Esarfe, agende, cercei, tricouri, insigne, portofele si genti. Daca eu nu mai am nevoie (cred), poate tie inca iti lipseste din colectie o geanta sau un portofel cu model de pisicuta. Iata trei exemple care mie mi-au placut in mod deosebit. Oare sa mi le cumpar si eu? Geanta alba: 44 lei; Portofel: 49 lei; Geanta maro: 135 lei Trecem mai departe, la imprimeurile de pe hainele de zi cu zi. Am ales o bluza casual cu maneci lungi si o caciula cu paiete numai bune de purtat in sezonul rece. Bluza: 55 lei; Caciula cu urechi si mustati: 49,99 lei N-ai ce sa te mai faci... asa e cand in viata ta intra un suflet care tot ce iti cere este o mangaiere si putina mancarica. In schimbul acestora, tu vei primi cele mai intense clipe de bucurie si iubire neconditionata. Bucura-te! Sursa Foto Front Page: pexels.com