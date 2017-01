Fiecare dintre noi are o bautura pereferata, pe care o comanda ori de cate ori iese in oras si de care se bucura si acasa. Fie ca este un pahar de vin, o bere cu gust de citrice sau un cocktail colorat, ea nu trece neobservata de cei din jur. De altfel, bautura pe care o comanzi poate sa le dezvaltuie si celor din jur o multime de lucruri despre tine, asa ca micul nostru ghid s-ar putea sa-ti fie de mare ajutor pentru data viitoare cand vei merge la o intalnire. Iata ce spune despre tine bautura ta preferata:

1. Daca atunci cand iesi comanzi asta, esti cea care stie mereu cele mai bune restaurante si careia nu-i place agitatia

Cand iesi in oras sau te vezi cu prietenele obisnuiesti sa bei vin? Esti o gurmanda care apreciaza o cina bine pregatita si stii mereu ce restaurante s-au mai deschis in oras. Seara ta perfecta se compune din mancare aleasa pe spranceana, un vin bun si un film sau un serial. Mergi foarte rar in cluburi, iar cand te duci la o petrecere nu esti niciodata prima pe ringul de dans. Potrivit Refinery29, daca iti place vinul, atunci partea ta preferata de la petreceri o reprezinta discutiile cu celelalte persoane.

2. Bautura tipelor hotarate, independente si care stiu ce vor de la viata. Esti deschisa, sociabila si niciodata nu spui nu unei seri de dans in club

Iti place tequila? Atunci esti genul de femeie care stie exact ce vrea si nu se fereste sa spuna ce o deranjeaza. Desigur, nu bei foarte des tequila simpla, ci doar cand iesi la club, si atunci ai de obicei grija sa alegi o astfel de tequila, de la branduri cunoscute si care sunt facute in tara de origine a acestei bauturi, Mexic.

In general, insa, o preferi in cocktailuri precum Tequila Sunrise. Orice femeie care comanda tequila este vazuta ca o tipa cool si cu replici ascutite la indemana si careia ii fac fata doar barbatii inteligenti. Iti place sa iesi des in oras, esti mereu cea mai populara persoana de la petreceri si oriunde te afli esti inconjurata de prieteni. De altfel, tequila este si o bautura cu numeroase beneficii, asa ca ai un motiv in plus sa te bucuri de un cocktail cu aceasta licoare.

3. Mereu pusa pe glume, prietena cea mai buna a tuturor si tipa care isi lasa imediat pantofii cu toc pentru o pereche de bocanci de munte si o drumetie

Daca iti place berea, esti fata aceea care mereu spune cate ceva amuzant, stie sa faca haz de necaz si are o atitudine pozitiva indiferent de situatie. Nu te formalizezi prea tare, iar ziua ta perfecta implica in mod cert o activitate in aer liber. Iti place sa fii mereu in centrul actiunii, sa stii ce se intampla si incerci in majoritatea timpului sa nu judeci pe nimeni dupa aparente, dar nu iti iese mereu.

Cei din jur te considera prietena perfecta, cu care pot sa impartaseasca orice secret. Esti aventuroasa si gata oricand de o escapada de weekend oriunde. Barbatii care vad o femeie cu o bere in mana spun ca o considera increzatoare, atragatoare si distractiva.

4. Esti sensibila si blanda, iti este greu sa iesi din zona de confort si adesea ii pui pe ceilalti pe primul loc

Iti plac cocktailurile colorate si fructate, in care abia se simte alcoolul? Atunci esti o femeie sensibila, de o blandete iesita din comun si mereu cu o vorba de incurajare la indemana pentru prietenele tale. Ai face orice pentru cei dragi tie, chiar daca asta ar insemna sa te pui pe tine pe locul al doilea. Esti o familista convinsa, rareori bei bauturi alcoolice, asa ca atunci cand o faci, vrei sa incerci mereu ceva nou in materie de mixuri. De obicei comanzi dupa ce citesti cu atentie meniul si alegi bautura cu cele mai multe fructe si siropuri.

Bautura ta preferata care e? Ti se potriveste descrierea de mai sus?

Sursa foto: bedya/Shutterstock, oneinchpunch/Shutterstock