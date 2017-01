Un text de Radu Buzaianu

Lui Radu ii place sa fie in direct dimineata in vieta oamenilor la radio si sa-si sesizeze viata lui in detaliile ei nesemnificative in restul zilei. E genul care in principal sesizeaza si in secundar traieste. Ceea ce nu e putin lucru.

---------------------------

Ninge iar, na! Si vietile si tarile sunt de mai multe feluri. Sunt tari in care ninge si tari care sunt atacate cu ninsoare. Oamenii iscati pe la geamuri evalueaza viata pe termen scurt. “Ninge ca in povesti” si “incepe iadul alb”. Pe aici, pe acolo, pe peste tot, langa masini, sunt femei si doamne. Femei cu lopata si femei cu barbat. Sunt ierni deplorabile, ca nu ninge. Si sunt ierni deplorabile, “nu vezi cum ninge?”. Oamenii: unii au treaba pentru ca ninge, altii n-au treaba “nu vezi cum ninge?”.

Totul e usor alunecos. Mai ales oamenii. Drumurile cele mai deszapezite nu duc nicaieri. Sunt deszapezite cu freze. Frezele sunt primele care au de suferit. Drumurile sunt acoperite de zapada si frezele de caciuli. Traim iarna sub coafuri bizare. Absolut inexplicabile. Mainile incearca cu greu sa faca ordine in cap. “Bad hair days”, cum iti mai vine uneori sa spui. Frezele acopera minti dezghetate si nu numai. Ca am inghetat noi e una. Problema e cand ingheata scolile. Si stam cu copiii acasa. Un copil ce sta acasa face cat o mie de cuvinte. Pe minut. Sa facem homeshooling.

Codul rosu ni se citeste in obraji, dar mai ales pe facebook. Newsfeedul e polar. Si mai ales bipolar. Ca unii sunt in zapada. Altii in tari calde. Bucuria asta de a ne anunta ca sunt acolo. Sa imparta cu noi ca le e bine. Impartim si noi, cate o lopata. Sa iesim din ce am intrat. Lopetile au sens, dar trebuie si stil. Trebuie asortate la tinuta. Poate si la zodie.

La stiri tot spun: “temperaturi resimtite”. Eu inteleg “nesimtite”. Si ma uit la omul asta, la Catalin Radu Tanase. Nascut sa fie in mijlocul iernii. Are un fel de a-I place acolo. Are in ingrijorarea aceea din ninsoare, un tip mascat de incatare. Ii place cum ninge. Ii place iadul alb. E ceva din felul nostru, ca romani, in atitudinea lui. Ne place sa va spunem ca e rau. Vorba lui Busu: “de joi scapam de ninsori, iar de vineri scapam de tot”.