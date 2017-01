Filmele psihologice prezinta povesti incredibile care te socheaza, te obsedeaza, te tin cu sufletul la gura si te fac sa-ti pui intrebari. Crezi ca poti sa dezlegi misterele care se ascund dincolo de imagini? Sunt povesti captivante si fascinante cu finaluri imprevizibile care par sa rasara de nicaieri si al caror deznodamant iti ramane ca o amprenta invizibila in minte si te fac sa reconsideri tot ce ai crezut pana atunci. Alege unul din lista noastra cu cele mai bune filme psihologice de urmarit in 2017.

Citeste si: Filmele anului 2017: ce superproductii nu trebuie sa ratezi anul acesta

Filme psihologice pe care trebuie sa le vezi in 2017

1. Split

Un thriller psihologic care nu are cum sa nu te socheze abordeaza o tema care a fascinat lumea intreaga si Hollywood-ul de-a lungul timpului. Mai exact, personalitatea multipla sau tulburarea identitatii disociative (DID). Sindromul personalitatii multiple este destul de rar in viata reala, insa am auzit cu totii de el si a devenit un subiect extrem de dezbatut in cadrul cinematografiei si nu numai. De aceasta data este randul carismaticului actor James McAvoy sa aduca in prim plan un personaj care sufera de aceasta tulburare. Kevin este un barbat cu cel putin 23 de personalitati diferite care duce o lupta proprie atat cu personalitatile sale multiple, cat si cu cei din jurul sau. Constrans de una din vocile sale interioare, Kevin ajunge sa rapeasca trei tinere, iar o noua identitate, cea a Fiarei, aflata inca in stare latenta, este pe cale sa-si manifeste influenta si sa le domine pe celelalte.

2. The Circle

Un fel de SF psihologic scris si regizat de James Ponsoldt si bazat pe romanul cu acelasi nume scris de Dave Eggers, cu o distributie destul de impresionanta: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Bill Paxton sau Karen Gillan. Actiunea are loc in viitor unde Mae (Emma Watson) se angajeaza la The Circle, un gigant tehnologic ce ofera o experienta completa clientilor sai, creand o identitate online completa bazata pe principiul „secretele sunt minciuni”. Numai ca aceasta identitate presupune renuntarea la orice forma de intimitate. Ce inseamna sa renunti cu adevarat la intimitatea ta?

3. Gifted

Filmul spune povestea lui Frank Adler (Chris Evans), un barbat singur care incearca sa-si creasca nepoata supradotata intelectual, dupa moartea surorii sale. In incercearea de a-i oferi o educatie si o copilarie normala, Frank o inscrie la o scoala insa atrage atentia nedorita a mamei lui, o femeie vicleana care vrea sa lupte pentru custodia fetitei. Motivele sunt unele mai mult decat egoiste, mai exact va incerca sa exploateze darurile intelectuale ale acesteia in scopuri personale.

4. Unforgettable

„Cand dragostea se termina, incepe nebunia”, motto-ul acestui film psihologic al carui subiect este unul destul de dezbatut, atat in viata reala, cat si in cinematografie. Doua femei isi disputa locul in viata unui barbat, insa ce se intampla atunci cand una dintre ele este mai mult decat ce pare la prima vedere si este gata sa distruga totul in calea ei? Din distributie fac parte Katherine Heigl, Rosario Dawson, Geoff Stults, Isabella Rice.

5. Nocturnal Animals

Animale de noapte, un film extraordinar regizat de talentatul designer Tom Ford. Face parte din acele filme psihologice mai greu de digerat, care se joaca intr-un mod absolut ingenios cu mintea ta, prin urmare, ori iti place, ori nu. Filmul este o adaptare a cartii Tony and Susan, scrisa de Austin Wright si prezinta povestea lui Susan, o femeie divortata care primeste un manuscris de la fostul ei sot. Acesta o parasise in urma cu multi ani, iar acum vrea parerea ei inainte de publicarea materialului. Filmul este o poveste intr-o poveste, amesteca realitatea cu fictiunea, te pune pe ganduri si te face sa cauti intr-un mod obsesiv raspunsuri, chiar cu mult timp dupa terminarea lui.

6. A Cure for Wellness

Terapie pentru viata este un thriller psihologic regizat de vizonarul Gore Verbinski (The Ring). Acesta spune povestea unui tanar executiv ambitios care este trimis in Alpii elvetieni pentru a prelua CEO-ul companiei sale de la un asa zis centru de wellness idilic, dar misterios. Curand el descopera ca tratamentele miraculoase nu sunt deloc ceea ce par, iar in momentul in care realizeaza ce secrete terifiante se ascund in acel loc miraculos, el insusi este diagnosticat cu aceeasi boala precum ceilalti.