Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Pe scriitoarea Alexandra Ares am descoperit-o odata cu publicarea in limba romana a romanului My Life On Craiglist, finalist la USA Best Books 2011 si lansat in limba romana, cu titlul Viata mea pe net de Editura Polirom. Alexandra m-a impresionat placut cu prezenta ei tonica si pozitiva si m-a intrigat cu povestea ei – a plecat din Romania inainte de Revolutie, este absolventa de teatrologie, a lucrat pentru diverse televiziuni, case de produc ie i sindicate de tiri americane, scrie in limba engleza, incat am vrut sa o cunosc. Am vrut sa cunosc un scriitor de origine romana capabil sa scrie si despre altceva decat despre trecut, comunism sau cotidianul sordid din Romania. Cartea Alexandrei Ares, ”Viata mea pe net” reprezinta o lectura placuta, usoara, amuzanta, care te ”fura” (sunt mari sanse sa nu mai poti lasa cartea din mana) si care iti dezvaluie viata in orasul New York asa cum nu ai vazut-o in nici un film. Iar daca iti va placea ”Viata mea pe net”, atunci vei vrea sa citesti si ”Visatoarele” (romanul de debut al autoarei, publicat in Romania tot de Polirom).

Cum foloseste scriitoarea Alexandra Ares internetul? Cat timp petreceti pe zi pe Internet?

Alexandra Ares: Internetul imi e mai util decat telefonul mobil, sunt conectata permanent.

Ce fel de literatura se citeste acum la New York?

A.A.: Nu cred ca se poate vorbi de un singur gen. Dar numitorul comun sunt carti cu story puternic, cu personaje pe care sa le indragesti si cu un ritm alert care te face sa dai pagina usor, asa numitele page turners.

Se poate vorbi de tendinte si moda in cercurile literare americane? Cine da tonul?

A.A.: Exista o tendinta spre lucruri si personaje bizare, americanii iubesc vampirii, crimele si procesele, erotismul, eroii puternici care triumfa in conditii adverse. Tonul il dau fie blogurile sau comunitatea gay, premiile, fie campanii masive de marketing care imping diverse carti publicate de marile edituri. In general tot ce vinde e bun si intra in topuri (care nu reflecta calitatea ci vanzarile).



”Viata mea pe net” arata “leopardul de dincolo de gard”. Care este cel mai mare mit legat de New York si care este, de fapt, adevarul?

A.A.: Nu este unul anume, ci mai multe si pentru a descoperi aceste lucruri invit cititorii sa citeasca cele doua romane ale mele publicate la Polirom, VISATOARELE si VIATA MEA PE NET.

Care sunt primele caracteristici pozitive ale societatii new yorkeze care va vin in minte?

A.A.: Optimismul, spiritul de echipa, curatenia, lipsa de badaranie, fairplayul, faptul de a fi open minded si non judgmental, vitalitatea, faptul ca au o mare deschidere catre tot ce e nou si interesant, inteligenta si agerimea, faptul ca practica sportul ca pe o religie, si ideea generala ca e loc pentru toata lumea si nu trebuie sa omoram capra vecinului.

Ce anume ati schimba, daca ati putea?

A.A.: La nivel uman, faptul ca totul se reduce prea mult la bani si la sex. Mi-ar place ca banii sa nu insemne atat de mult, iar sexul sa nu insemne atat de putin. Sufletul cade prea mult pe planul doi. La nivel social, mi-as dori sa se schimbe sistemul medical si discrepanta enorma dintre salariile celor care lucreaza in domeniul financiar bancar si restul societatii. Mi-ar place sa se guverneze cu touch tone governance, si deciziile importante sa fie votate pe internet de fiecare cetatean. Congresul SUA are talentul de a strica sau dilua toate legile din cauza intereselor partizane sau mercantile si in consecinta problemele mari ale societatii americane, cum ar fi deficitul, cheltuielile militare excesive, scumpetea enorma a sistemului medical privat bazat pe asiguratori, se agraveaza.

Care este locul preferat din New York?

A.A.: Central Park, este o oaza de natura si de liniste si un parc facut de niste peisagisti exceptionali atat din punct de vedere al frumusetii cat ti al utilitatii. Din fericire locuiesc la 5 minute de el.

In toate filmele americane vedem oameni care merg la sala sau fac sport. Cat de atenti sunt, de fapt, americanii cu trupurile lor?

A.A.: Sunt foarte atentii cu conditia fizica, cu dintii si cu curatenia, iar barbatii americani (ca si femeile) sunt foarte atletici si imbatranesc mult mai frumos decat in Romania. Practic eu nu am vazut un barbat cu burta de 15 ani de cand locuiesc la New York si nu stiu cum femeile din Romania permit multor barbati de la noi sa arate asa de dizgratios. Se stie ca alergatul taie burta, iar fumatul face alergatul dificil. Foarte putini americani mai fumeaza, a devenit un viciu demodat. America are si multi obezi mai ales in zonele suburbane si continentale, dar pe coasta de east si de vest, ca si in marile metropole, americanii sunt atletici. Obezitatea a ajuns sa fie un semn al conditiei sociale modeste. In New York atat barbatii cat si femeile spun ca nu poti fi niciodata suficient de bogat sau de suplu. Oamenii alearga si merg la sala de cel putin 3-4 ori pe saptamana, multi dintre ei zilnic. La 5 dimineata Central Parkul e plin de joggeri si biciclisti, la fel si seara. Pistele lor sunt largi ca niste sosele.

Dumneavoastra faceti sport? Care sunt activitatile pe care le-ati adoptat dupa venirea in America?

A.A.: Da, ma duc la sala cam de 3-4 ori pe saptamana, alerg si merg mult pe jos. Inainte sa vin in America aveam multe idei gresite. Practic, acum sunt in forma fizica mai buna decat la 14 ani sau la 18 ani. Am si norocul ca locuiesc intr-un bloc cu sala de fitness pe doua etaje, deschisa toata ziua, cu piscina, sun decks, sala de aerobic, clase de aerobic, dans si yoga, sala de forta pentru barbati si sala de forta mixta. Abonamentul e doar 70 de dolari pe luna. Sunt foarte multe sali de fitness, atat de lux cat si convenabile.



Cum v-ati apucat de scris?

A.A.: Am stiut tot timpul ca voi scrie la un moment dat, si am scris mai mult sau mai putin toata viata. Dar primul roman l-am scris in 2005, in urma unei aventuri care mi-a schimbat viata si pe care am povestit-o in romanul Visatoarele, publicat la Polirom, care a fost un best seller multe saptamani si inca e in librarii.

Ce anume va inspira sa scrieti?

A.A.: Lucruri pe care le traiesc, oameni pe care ii intalnesc, idei care ma bantuie Dragostea, sau lipsa ei.

Care credeti ca este rolul literaturii in societatea actuala?

A.A.: Literatura este mereu o oglinda a conditiei umane actuale si un produs al timpului ei. De asemenea, este o evadare in alte universuri care ne da posibilitatea sa traim aventuri pe care in mod normal nu le-am trai, de a descoperi lucruri interesante si de a ne identifica cu alte trairi umane.

