Un text de Radu Buzaianu

Lui Radu ii place sa fie in direct dimineata in vieta oamenilor la radio si sa-si sesizeze viata lui in detaliile ei nesemnificative in restul zilei. E genul care in principal sesizeaza si in secundar traieste. Ceea ce nu e putin lucru.

“You make me want to be a better man”, replica pe care i-o da Jack Nicholson lui Helen Hunt in “As good as it gets” e cel mai important compliment din istoria complimentelor.

In timpul zilei, lumea intreaga pana la urma se imparte in doua, in cei care abia asteapta sa faca un compliment si cei care traiesc, se misca si se invart, doar ca la capatul actiunii cineva sa asocieze un compliment. Deci complimentatori si complimentati. Femeile traiesc sub acest obicei, revendica observatii pozitive. Tot ce desfasoara are aceasta finalitate ca perspectiva: sa se incheie cu un compliment. La barbati e in general la fel, doar ca invers. Tot ce fac are ca perspectiva aceasta finalitate entuziasta: o femeie care sa accepte din partea lor un compliment.

Dar pentru ca acest sistem sa traiasca, el trebuie sa se petreaca sub macar 2 reguli. Si vi le spun, ca ne cunoastem. In primul rand complimentatorul trebuie sa fie validat ca autoritate. Nu primesti complimente de la “te miri cine”. Este si devalorizant sa te trezesti in mijlocul unui compliment aruncat bezmetic de cine nu trebuie. Si atunci avem acest prim criteriu, complimentatorul sa fie autorizat.

Si nu-i suficient. Poate sa aiba autoritate, poate sa aiba si intentie, dar trebuie si a doua conditie pravalita peste discutie. Complimentul sa aiba sens. Trebuie sa se regaseasca in realitate. Chestiune de plasament. Cea peste care remarca se napusteste trebuie sa detina macar un sfert din compliment. Altfel va parea de prost gust. Ca lucrurile sa aiba sens, nu doar ca trebuie sa aiba calitatile ce se regasesc in text, dar, atentie, trebuie ca ele sa si conteze pentru cea pe care o complimentezi. Si nu doar sa conteze, si aici e secretul pe care nu stiu sigur daca sa vi-l dau… bine, daca insistati vi-l spun. Complimentul trebuie sa vizeze un aspect de care persoana vizata nu e foarte sigura, dar si-ar dori. Nu complimentezi o femeie frumoasa vizandu-i aspectul fizic. E foarte ieftin. Ca sa complimentezi in mod profesionist trebuie sa remarci un tip de inteligenta la ea. Cu conditia de la capitolul precedent, ca aceasta sa existe macar intr-un procent de 25%, altfel pare ironic. Si invers, nu complimentezi o femeie cu trei facultati pentru capacitatile ei intelectuale. Pare ca le pui sub semnul intrebarii, cand ele sunt evidente. La ea trebuie sa remarci aspectul fizic. Si tot asa.

Acum imi pare rau ca v-am spus. O sa ziceti mai departe, ca va stiu. Si toata lumea o sa se prevaleze de secretul asta si M-a luat scrisul pe dinainte.



