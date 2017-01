Indiferent ca este vorba despre tinutele fotomodelelor de pe catwalk sau despre noile trenduri de design interior, culorile Pantone sunt alese dupa un algoritm complex. Iata ce spunea Leatrice Eiseman despre procesul de selectie: „Observam cum unele culori se bucura de o atentie mai mare in industria fashion, ne uitam la filmele care apar, la noile modele de masini, la nuantele folosite de artisti. Încercam sa alegem acele culori influente pe care, inevitabil, le vom vedea foarte mult in anul care urmeaza”.

In 2017, Pantone a decretat verdele „Greenery” drept culoarea anului. Și nu este vorba despre orice verde, ci acea nuanta desprinsa din natura, care aminteste de parcuri naturale, gradini si oaze de verdeata. Este o culoare vie, care inspira calm, relaxare si care are o anumita eleganta greu de ignorat.

Verdele „Greenery” in amenajarea locuintei tale

Vom vedea aceasta culoare foarte mult in colectiile de haine din sezonul primavara/vara, dar si in elementele de design interior. De exemplu, compania Arabesque a pregatit deja o prezentare cu cele mai frumoase moduri in care poti include aceasta culoare in amenajarea locuintei tale. Dupa cum observi in imaginile din slide-uri, aceasta nuanta de verde poate fi folosita atat pentru a accentua anumite locuri din casa ta, cat si pentru a acapara atentia atunci cand intri intr-o camera.

Daca vrei sa folosesti verdele in amenajarea locuintei tale, trebuie sa stii ca acesta este o culoare versatila, ideala atat pentru designul livingului, dar si al dormitorului, bucatariei sau baii. Verdele are un efect de relaxare si este odihnitor pentru ochii tai, te incurajeaza sa te destinzi si ofera un aer de confort locuintei tale. De asemenea, este o culoare usor de integrat in designul apartamentului si poate arata senzational cu combinatii alb-negru. Pe de alta parte, studiile arata ca verdele are un efect benefic si asupra dispozitiei noastre, avand puterea de a reduce starile de anxietate, tristete sau depresie, potrivit Verywell.com.

Cum sa porti cu stil culoarea anului

La fel ca in design, si in industria fashion verdele se bucura de o mare popularitate. Versatilitatea acestei culori o face potrivita atat pentru tinute sic de zi, dar si pentru rochii sofisticate de seara. Secretul sta in a-l asocia cu accesoriile potrivite, astfel incat sa il scoti in evidenta cat mai bine. De exemplu, nuantele mai inchise de verde pot fi purtate cu accesorii aurii, care adauga rafinament unei tinute si pun in valoare eleganta culorii.

Tinutele de zi in nuante de verde sunt fabricate din materiale vaporoase, fluide, si pot fi purtate cu accesorii statement sau de accent. Designerii recomanda ca verdele sa fie combinat cu nuante neutre de bej, alb sau negru sau, daca tii neaparat sa mai incluzi o culoare in tinuta ta, alege un accesoriu de tip „statement”, intr-o nuanta vie de rosu sau portocaliu. Bineinteles, poti combina nuante diferite de verde pentru a obtine o tinuta corecta.

La serviciu, mizeaza pe tinutele office sau rochiile smart-casual in nuante de verde pastel sau nuante mai inchise, care sa iti ofere un look profesional si sa nu distraga foarte mult atentia, in special daca ai un job care presupune sa participi des la sedinte sau intalniri cu clientii sau partenerii de afaceri.

Daca verdele nu se numara printre culorile tale preferate, dar ai vrea totusi sa il incluzi in garderoba ta, incearca o pereche de pantofi intr-o nuanta de verde aprins sau o pereche de cercei cu smaralde. Acest tip de accesorii vor adauga o pata de culoare discreta in tinuta ta, dar fara sa arate ostentativ.

Asadar, in 2017 ne putem astepta sa vedem tot mai des aceasta culoare care ne duce cu gandul la natura. Vestea buna este ca este o nuanta atat de usor de integrat atat in garderoba noastra, cat si in locuinte si are un efect pozitiv asupra starii noastre de spirit, pe langa aspectul elegant pe care il ofera.

Sursa foto: Shutterstock/ Copyright: Syda Productions