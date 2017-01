Dupa ce un studiu realizat de sociologii Jaclyn S.Wong si Andrew Penner a descoperit ca persoanele atractive castiga cu pana la 20% mai bine la locul de munca, o alta cercetare vine sa sustina aceasta afirmatie.

Studiul, efectuat pe un esantion de 14.000 de femei, a aratat ca perceptia oamenilor asupra atractivitatii unei femei consta mai degraba in cata atentie acorda aceasta ingrijirii, si nu in trasaturile sale faciale. Asfel, femeile care se machiaza frecvent, au o manichiura impecabila si o coafura perfecta sunt considerate mai atractive decat cele care prefera sa nu piarda timp dimineata pentru a-si contura ochii.

Pe de alta parte, barbatii sunt judecati in mare masura dupa cantitatea de produse de hair styling pe care o folosesc si doar jumatate dintre acestia sunt considerati mai atractivi atunci cand isi ingrijesc tenul si barba.

Astfel, o femeie care aloca aproximativ 20 de minute in fiecare dimineata unui ritual riguros de make up sunt mai bine platite decat colegele lor care vin nemachiate. Paradoxul este ca cel mai mare succes il au femeile care opteaza pentru un machiaj cat mai natural si evita culorile foarte puternice de fard sau rujurile in nuante intense.

Si cum o infatisare placuta se numara printre primele atribute necesare pentru a face o impresie buna, multe companii care au in mod regulat intalniri cu clienti sau potentiali parteneri de afaceri organizeaza astfel de cursuri de make up pentru angajate. Dupa cum observi, de aici poti afla care sunt cele mai potrivite tipuri de machiaj pentru tine, cum sa te machiezi rapid, care sunt produsele de care ai neaparata nevoie si cum sa iti scoti in evidenta trasaturile de care esti mandra.

Cele 4 trasaturi care ne fac mai placuti in ochii celorlalti

Politica este unul dintre domeniile care au studiat cel mai mult importanta infatisarii si efectul acesteia asupra celor din jurul nostru. Iar cercetarile au aratat ca, oricat am incerca sa evaluam o persoana in baza realizarilor sale, si nu a infatisarii, nu reusim sa fim intotdeauna obiectivi.

Potrivit Psychology Today, unele trasaturi ne dau impresia ca o persoana este competenta, serioasa si responsabila si ne fac sa avem incredere mai usor in ceea ce spune. Mai multe studii conduse de profesorul Shawn W. Rosenberg, de la Universitatea din California, au descoperit ca exista cativa factori importanti, care ne influenteaza impresia asupra unei persoane. De exemplu, ochii mai curbati in partea superioara decat in cea inferioara, parul scurt, cu carare intr-o parte sau pieptanat pe spate, un chip rotund si un zambet simetric creeaza imaginea unei persoane capabile si de incredere.

Folosindu-se de aceste atribute, cercetatorii au angajat un make up artist de la Hollywood si l-au pus sa machieze un candidat de doua ori: prima data, atributele mentionate mai sus sa iasa cat mai bine in evidenta, iar a doua oara, acestea sa fie cat mai bine ascunse. Apoi au supus la vot, pe un esantion reprezentativ. Rezultatele ulterioare au aratat ca manipularea cu ajutorul imaginii personale functioneaza. Candidatii au primit 56% din voturi atunci cand in afisul de votare a fost folosita imaginea favorabila, dupa prima sesiune de machiaj, fata de 44%, cand pe afisul de votare a aparut fotografia mai putin favorabila.

Aceste rezultate ne arata cat de mult conteaza infatisarea noastra, atunci cand vine vorba despre ce mesaj le transmitem celor din jur, dar si cum ne putem folosi de mici trucuri pentru a inclina balanta in favoarea noastra.

Asadar, daca vrei sa faci o impresie buna la locul de munca, atunci cand ai o intalnire importanta si vrei sa-ti construiesti imaginea unei persoane competente si profesionale, foloseste-te de aceste secrete de machiaj pentru a te pune mai bine in valoare.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Dean Drobot