Relaxare, optimism, curaj, energie, pasiune, toate pot fi influentate de culori. Conteaza enorm ce culoare au hainele pe care le porti in fiecare zi ori obiectele care te inconjoara acasa, de la canapeaua din sufragerie, pana la draperia din dormitor. Chiar si ambalajele produselor pe care le cumperi au culori alese de producatori cu mare grija, fiindca se stie, culoarea poate captiva sau poate respinge. Totodata, culorile sunt un mod interesant si eficient de comunicare nonverbala. Adu in viata ta cele mai benefice culori!

Influenta culorilor asupra psihicului tau

Foto: Subbotina Anna, Shutterstock

Roz

E o culoare delicata, a feminitatii, a frumusetii, a dragalaseniei, nu degeaba sunt fetitele imbracate in roz inca din maternitate. Totodata, induce calmul chiar si la persoanele care au probleme in a-si stapani nervozitatea. E ideal sa folosesti lenjerii de pat de un roz pal ori sa vopsesti peretii din dormitor astfel. Sporeste romantismul si favorizeaza armonia in cuplu.

Rosu

Cea mai senzuala dintre culori. Trandafirii rosii simbolizeaza iubirea, rujul rosu emana sexualitate,

inimioarele de plus sunt si ele rosii. Ofera tonus si un plus de curaj, dar e si o culoare care incita la agresivitate. Nu degeaba se spune „am vazut rosu in fata ochilor“. Creste adrenalina, nu e recomandat daca esti o fire irascibila sau daca ai hipertensiune arteriala. Nu-l folosi in dormitor, induce insomnii.

Portocaliu

E o culoare solara, vesela, care binedispune. O poti purta cand iti lipseste energia sau cand esti cu moralul la pamant, fiindca e culoarea bucuriei. Te ajuta sa atragi atentia si sa pari o fire deschisa, optimista. Inveti mai usor cand porti aceasta culoare, dai randament mai mare la examene sau la competitii sportive. Daca iti lipseste pofta de mancare, te ajuta s-o recastigi, dar nu e deloc bun cand tii dieta.

Galben

O culoare solara, care aduce lumina si inveseleste. Parul blond e asociat cu feminitatea, delicatetea. Bun pentru inima si pentru minte, stimuleaza memoria si concentrarea. Iti ofera incredere in propriile forte si elimina tensiunile. Totusi, cand e prea mult, devine obositor si iritant. Tot galbenul poate sugera despre persoana care-l poarta ca e foarte critica si nerabdatoare. Sau geloasa.