Pe Ilinca Vandici o stim de mult. Are aceasta prezenta cu gust in vietile noastre. Ne zambeste frumos, stie sa fie celebra. Nu-ti e rusine cu ea la televizor. Acum are aceasta emisiune despre stil, la Kanal D. Bine, stilul il avea de mult, acum are si emisiunea. Nu-i usor sa reusesti sa zambesti la fel de frumos atatia ani la rand. Sunt convins ca citind aceasta introducere a interviului, Ilinca Vandici va zambi din nou.

Interviu realizat de Radu Buzaianu

1. Ce-ai facut de sarbatori si mai ales de ce?

Craciunul l-am petrecut in familie. Asa simt cel mai bine spiritul acestei sarbatori si chiar daca in alti ani am incercat si sa il petrec si in alte locuri, sa le spunem exotice, nu m-am simtit nicaieri ca acasa! Revelionul in schimb, am ales sa il petrec la soare, pe plaja, in Republica Dominicana, pentru ca aveam nevoie de o vacanta!

2. Ce ti se pare de prost gust in ultima vreme?

Uffff.... Rautatea gratuita a unor oameni mi se pare de prost gust, nu in ultima vreme, ci dintotdeauna...

3. Dar de bun gust, ce ai remarcat de bun gust in ultima vreme?

Ma fascineaza si ma incanta in egala masura apetitul oamenilor pentru moda, pentru frumos, pentru actual! Mi se pare ca incepem sa ne aliniem trendului international din acest punct de vedere, iar asta nu poate decat sa ma bucure enorm! Cred ca un mare aport l-a avut si il va avea bineinteles productia fenomen “Bravo, ai stil!” Este o reusita pentru noi!

4. Faci aceasta emisiune despre imbracaminte si atunci te intreb, cat iti ia sa te imbraci intr-o zi obisnuita?

„Bravo, ai stil!’ nu este o emisiune despre imbracaminte, este o emisiune despre stil, atitudine, personalitate! Este o emisiune despre femeia moderna, puternica si determinata, despre femeia zilelor noastre. In general reusesc sa ma imbrac foarte repede pentru ca stiu exact ce program am in fiecare zi si in functie de asta imi aleg si tinuta! Avand un stil relaxat, confortabil imi este usor sa fiu linistita, destinsa, si la moda in fiecare zi!

5. La shopping cat timp petreci ca sa nu zic pierzi?

Relativ putin. Sunt o persoana organizata, cand merg la shopping stiu exact ce am nevoie si caut acel lucru. Nu pierd timpul deloc!

6. Cat a costat cea mai ieftina rochie pe care ti-ai luat-o in ultimii 10 ani?

Sunt o norocoasa, altfel incat nu am cumparat rochii in ultimul timp pentru ca, in functie de eveniment, colaborez cu cei mai buni designeri din Romania, iar ei sunt incantati sa imi faca tinute speciale! Iti poti spune eventual ca am in garderoba piese vestimentare care pot ajunge pana la cateva mii de euro si, in egala masura, t-shirt-uri de cateva zeci de lei...

7. Dar cea mai scumpa?

Cred ca cea mai scumpa piesa vestimentara din garderoba mea o reprezinta o haina de blana!

8. Apropos de imbracat, mi-ai povestit o data drama femeii venita de la un eveniment, eleganta, cand nu exista nimeni sa-I dea rochia jos. S-a rezolvat problema?

Avand in vedere evenimentele din ultima vreme (n.r. - are un iubit, este si insarcinata), cred ca intrebarea nu-si mai are rostul.... :)

9. Indragostita esti si mai ales de cine?

Cu siguranta sunt indragostita! De iubitul meu.

10. Ce-ti propui in anul acesta?

Imi doresc sa fiu sanatoasa, atat eu cat si bebelusul meu, sa am o sarcina usoara si o nastere la fel! La fel de important este si sezonul 2 al emisiunii „Bravo, ai stil!” si imi doresc sa avem cel putin acelasi succes pe care l-am avut cu primul sezon, sa avem cifre record de audienta, sa oferim lectii de stil, lectii de viata, in fiecare zi! Vreau sa ramanem un exemplu pozitiv pentru tinerii care ne urmaresc si sa ne impunem ca fiind cel mai revolutionar proiect de televiziune din ultimii ani!

Sursa foto: Facebook