Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want." Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de sapte ani.

Pe Mihaela Stroe - antreprenor, sociolog, life si business coach, speaker, trainer si autor am avut bucuria sa o cunosc in 2015, la lansarea volumului sau de debut "In Armonie Cu Mine". Am descoperit atunci nu doar un profesionist desavarsit, dar si o femeie calda, feminina, autentica si ... feminina. Genul de om care ii motiveaza pe cei din jur nu doar prin carti, dar in special prin puterea exemplului personal. Am stat de vorba cu Mihaela despre ce inseamna sa fii femeie in Romania in 2017 si despre cum a fi pe primul loc in viata ta te ajuta, de fapt, sa le oferi mai mult celor de langa tine.

Cea de-a carte a ta se intituleaza “Fii pe primul loc in viata ta.” Te felicit pentru curajul de a-l fi ales intr-o cultura care nu incurajeaza acest concept. Cum l-ai descoperit?

Am pornit de la nevoia de a fi pe primul loc in viata mea, dupa ce s-a nascut fiul meu Filip. Nu eram pregatita sa fiu mama si am intrat depresia post- nastere, din care am iesit foarte greu, desi stiam teoria ca specialist in psihologie sociala. Imi lipsea practica.Si am ajuns la practica de a fi pe primul loc in viata mea, dupa ce multi ani am pus pe lista de prioritati nevoia mea si am gasit singura ce solutie mi se potrivea. Prin aceasta carte doresc sa dau un exemplu tuturor femeilor ca se poate sa fii pe primul loc in viata ta, daca vrei.

Vreau sa impartasesc cu tine, marturisirea unei fete Diana, care lucreaza la salonul Madlene Nailbar & Spa din Iasi si care mi-a scris urmatoarele despre curajul meu: "Chiar astazi la salon, o clienta a ramas surprinsa dupa doar cateva randuri din noua carte "Fii pe primul loc in viata ta!". Nu se gandea ca o poate rascoli. Multe aprecieri pentru tot ceea ce faceti! Pentru asta este nevoie si de mult curaj!”

Da, am curaj pentru ca e vorba despre viata mea si daca eu nu apreciez darul vietii care mi s-a facut, atunci cine?

Unde te termina iubirea de sine si unde incepe egoismul?

Este o intrebare complicata si mi se pune constant de cand am lansat cartea “Fii pe primul loc in viata ta!” Pentru ca da, traim intr-o cultura care nu incurajeaza acest concept al iubirii de sine si frecvent esti acuzat ca esti egoist daca nu le faci pe plac oamenilor.

Vreau sa-ti raspund la intrebare printr-o metafora: cand te iubesti pe tine, ai atentie fata de sine (“self-care” este conceptul in limba engleza) si ai ceasca ta plina, astfel poti sa impartasesti din prea plinul tau altora. Cand esti egoist, tii doar pentru tine prea plinul tau si nu esti dispus sa impartasesti cu ceilalti.

Eu folosesc conceptul de “egoist iluminat” pe care il stiu de la partenerul meu de business, Dan Luca, care inseamna sa ne traim viata dupa criterii personale si principii de viata si in acelasi timp sa ii sprijim pe ceilalti cand “ceasca” noastra este plina. Ce folos are sa dau altuia dintr-o ceasca goala? Este insa responsabilitatea mea sa-mi umplu ceasca, nu a altuia

Ce inseamna, in viziunea a ta, a fi pe primul loc in viata ta?

A fi pe primul loc in viata mea inseamna, in viziunea mea, sa te cunosti pe tine. Tu esti cel mai bun prieten al tau si persoana cu care iti petreci viata pana in ultima clipa.

A fi pe primul loc in viata mea inseamna sa fii in armonie cu tine si cu ceilalti, sa fii o persoana sanatoasa si prospera, sa stii ce iti place si care sunt limitarile tale.

A fi pe primul loc in viata ta inseamna si sa ai curajul de a trai viata ta conform regulilor, criteriilor si principiilor tale de viata, sa nu te mai compari cu nimeni si sa traiesti fericit. Pentru toate, ai nevoie de actiune!

Cat timp ti-a luat sa te pui pe primul loc in viata ta si care sunt pasii pe care I-ai facut pentru a ajunge aici?

Personal, am avut nevoie de 5 ani ca sa ma pun pe primul loc in viata mea (intre 30-35 de ani). Nu vreau sa descurajez pe nimeni cu experienta mea. Sunt o persoana cu o rezistenta mare la schimbare si de aceea am avut nevoie de 5 ani. Insa cand constientizez ca e musai sa ma schimb si ca e benefic pentru viata mea, implementez foarte rapid modificarile in viata mea.

De aceea in noua mea carte “Fii pe primul loc in viata ta!” descriu pe larg cele 6 actiuni pe care le-am facut eu pentru a fi pe primul loc in viata mea: sa am o setarea mentala pozitiva, sa am o atitudine pozitiva fata de prosperitate, sa am autodisciplina si obiceiuri benefice pentru mine, feedforward (sa evoluez cu ajutorul mentorului meu din America, Joe Navarro ), sa stiu cum sa ma vand prin autenticitate, credibilitate si competena profesionala si sa fac o prima impresie pozitiva (tema tezei mele de doctorat), sa-mi pun la bataie vointa si sa ma automotivez in fata schimbarilor, care sunt o constanta a vietii noastre oricum.

Esti mama si sotie. Ce le spui celor care afirma ca fiul si sotul tau ar trebui sa fie pe primul loc?

Chiar nu le spun nimic. Pentru ca daca nu vine de ei din interior constientizarea ca tu esti responsablla pentru umplerea “cestii” tale ca sa le poti darui copiilor si sotului atentie, iubire neconditionata, timp, energie, sustinere morala etc, eu nu pot sa ii ajut. Toate acestea apar cand tu traiesti ca mama si sotie o iubire din ce in ce mai profunda fata de tine. Eu ca mama si sotie sunt constienta ca sunt un model pentru copiii mei si pentru sotul meu. Daca eu nu sunt pe primul loc in viata mea, ce exemplu dau copiilor mei? Ce tipare comportamentele vor repeta in viata lor copiii mei? Ce vor vedea la mama lor!

De ce este necesara o astfel de ierarhie in viata? Poti fi tu si familia pe primul loc, de exemplu?

Ierarhia este necesara in functie de etapele de viata prin care treci. Bineinteles ca atunci cand Filip era bebelus, el era pe primul loc in viata mea, pentru ca supravietuirea lui depindea de modul meu de ingrijire si de atentia pe care i-o acordam. Insa copilul creste si greseala mamei (am gresit si eu!) este de a se comporta le fel. Pentru mine sotul meu este modelul de la care am invatat sa fiu pe primul loc in viata mea si ii sunt recunoscatoare pentru asta. Iar Filip este barometrul meu ca sa stiu cand nu sunt pe primul loc in viata mea: cand sunt obosita, stresata, ma simte si ma intreaba “Mama, de ce esti incruntata? Mie imi place de tine cand zambesti!”. Si ma conformez. Caut sa vad de ce nu am energie ca sa zambesc si ma corectez!

Cum s-a schimbat viata ta dupa ce ai inceput sa te pui pe primul loc?

In primul rand simt armonie cu sinele mele interior. Simt o bucurie interioara pe care nu o pot explica in cuvinte. SUNT. Am putere personala si stiu cum ma pozitionez fata de evenimentele vietii mele. Simt dragoste fata de persoana mea, imi respect nevoile si principiile de viata. Chiar ma bucur de viata mea si de fiecare zi pe care o primesc in dar! Cei care ma cunosc si imi sunt apropiati, stiu ca sunt o persoana extrem de vesela, optimista, tonica si ca ma bucur ca un copil de minunile marunte ale vietii!

Lucrezi cu oamenii in calitate de coach de ani de zile. Care sunt cele mai des intalnite dileme si provocari pentru femeile din Romania?

Cea mai intalnita provocare la femeile din Romania este lipsa de stima de sine. Urmeaza apoi lipsa de respect de sine, de iubire de sine, de acceptare de sine si faptul ca femeile nu isi cunosc valoarea personala, nu stiu cine sunt si de ce sunt capabile. Cele mai multe stau in relatii toxice si nu au puterea personala sa plece de acolo si sa-si construiasca o viata mai buna si mai demna.

Si eu am stat intr-o relatie toxica 7 ani cu primul meu sot si nu am divortat cand a inceput sa fie violent, pentru ca mi se spunea ca “nu te mai ia nimeni daca esti divortata, sigur ai o problema; capul plecat sabia nu il taie; viata in doi nu este mereu roz etc.” In ziua cand am constientizat ca merit mai mult de la viata mea, am reusit sa divortez la 27 de ani, insa dupa 2 ani de negociere cu mine, timp pe care l-am pierdut. Tineretea mea nu se mai intoarce!

Care crezi ca sunt provocarile si oportunitatile pentru femeile din Romania in 2017?

Cred ca 2017 este momentul in care femeile din Romania vor accepta ca suntem in era a lui “A FI” si ca nu mai putem trai in acelasi mod ca pana acum. In 2017 este o nevoie si mai mare de a evolua ca spirit si de a te plasa pe primul loc in viata ta. Le doresc femeilor sa-si creeze cat mai multe experiente de a se descoperi, de a se cunoaste, de a intra in contact cu sinele lor interior si de a fi fericite! Le doresc sa constientizeze in 2017 daca valoarea lor se bazeaza pe ceea ce daruiesc sau pe ceea ce primesc!

Privind retrospectiv, ce anume ti-ar fi putut spune mama ta in copilarie pentru a te iubi?

Mama ar fi putut sa se puna ea pe primul loc in viata ei si as fi putut avea un exemplu in casa. Ceea ce mi-a spus mereu mama in momentele grele a fost “Capul sus!” si m-a ajutat sa ma iubesc si sa ma respect pe mine!